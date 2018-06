Armutswoche: „Es ist genug – genug für alle“

Auch eine Stadt, die wirtschaftlich so gut dasteht wie Tuttlingen, hat ein Problem mit Armut. Hier zeige sie sich vor allem durch fehlenden Wohnraum, sagen Dennis Kramer, Leiter des Caritas-Diakonie-Centrums, und Doris Mehren-Greuter von der Awo-Wohnsitzlosenhilfe. Am Sonntag startet deshalb die Aktionswoche Armut in Tuttlingen mit einem ökumenischen Gottesdienst.

Die Faktoren bedingen sich gegenseitig: Ohne Arbeit kein Geld, ohne Geld keine Wohnung, keine Teilhabe, keine Bildung. Und ohne Bildung keine Arbeit. Mit der Aktionswoche unter dem Motto „Es ist genug – genug für alle“ wollen die Mitglieder des Arbeitskreises Armut in Tuttlingen die Menschen sensibilisieren und bestenfalls zusammenbringen, auch in den Hinterhöfen der Gesellschaft, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Bei einer alternativen Stadtführung in Kooperation mit der Volkshochschule geht es am Samstag, 22. Oktober, zunächst in die städtischen Notunterkünfte in der Ludwigstalerstraße, dann steht ein Besuch des Dornerhofs, einer Wohnungslosenhilfe-Einrichtung, auf dem Programm. Der Abschluss wird in der Wärmestube in der Karlstraße begangen, wer mag, kann bei Kaffee und Brezeln mit anderen ins Gespräch kommen.

„Man kann sich nicht vorstellen, wie Menschen in Armut leben, wenn man nicht davon betroffen ist“, sagt Mehren-Greuter. Sie hofft, dass die Teilnehmer dieser Führung auch auf sich wirken lassen, wie es einem selbst in solchen Umständen ergehen würde.

Denn gerade beim Thema Wohnraum ist der Mangel in Tuttlingen besonders groß. Dennis Kramer: „Gefühlsmäßig ist es so, dass es hier deutlich schlechter als im Landesschnitt ist.“ Auch wenn das Problem politisch erkannt und akzeptiert worden sei: „Es ist ein schwieriges Thema, auf das es kurzfristig keine Antworten gibt.“ Es zeige aber auch, dass viele Probleme keine rein persönlichen seien, sondern strukturelle, denen sich die Gesellschaft stellen müsse.

Ein weiteres Problem: Auch bei einer solch geringen Arbeitslosenquote, wie sie der Landkreis Tuttlingen habe, finde man augenscheinlich keine Mittel, um den Anteil der Langzeitarbeitslosen zu senken. „Der Verlust der Arbeit macht viel mit einem“, darauf weist Doris Mehren-Greuter hin. Sie kenne viele Menschen, die arbeiten wollen, aber dem 150-prozentigem Leistungsanspruch im Job nicht entsprechen könnten. Auch hier seien andere, neue Modelle gefragt. Denn sonst setze sich der Kreislauf fort: Ohne Arbeit kein Geld. Ohne Geld keine Wohnung, keine Teilhabe, keine Bildung...

Zur Übersicht:

Sonntag, 16. Oktober, 11 Uhr, Stadtkirche: Eröffnung mit ökumenischem Gottesdienst

Donnerstag, 20. Oktober, 12 bis 14 Uhr, Marktplatz: Gemeinsam an einem Tisch: Es wird Suppe ausgegeben, OB Michael Beck und Sozialdezernent Bernd Mager übernehmen die Eröffnung der Aktion. Spenden sind erwünscht.

Freitag, 21. Oktober, 19 Uhr, Rathausfoyer: Podiumsdiskussion zum Thema Armut und Teilhabe in der Region mit Impulsreferat von Heiner Heizmann, Referent des Caritas-Verbands Rottenburg-Stuttgart.

Samstag, 22. Oktober, 10 bis 13 Uhr, Treffpunkt Foyer Rathaus Tuttlingen: „Unten angekommen – was dann?“ Alternative Stadtführung mit Blick hinter die Kulissen der Armut in Tuttlingen.