Zur Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft in Solingen (Sonntag, 4. März) nimmt der Tuttlinger Bogenschütze Armin Welte am Sonntag an einem Turnier in Tübingen teil. In der Klasse Compound Jugend männlich tritt er gegen Dominic Kiehl (BSV Pfaffenhausen) und Leon Schütz (BSC Erftstadt) an. Welte ist der einzige Schütze der SG Schönblick Tuttlingen, der sich für die nationalen Titelkämpfe qualifiziert hat.