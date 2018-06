Mehr Masse und noch mehr Klasse: Bei den Landesmeisterschaften im Feldbogenschießen haben die Sportler der SG Schönblick Tuttlingen nicht nur zahlenmäßig auf sich aufmerksam gemacht. Die 15 Bogenschützen erreichten auch einige vordere Platzierungen. Mit Armin Welte haben die Donaustädter sogar einen frischen Titelträger in ihren Reihen.

„Noch nie in der Vereinsgeschichte sind so viele Tuttlinger Bogensportler bei einer Landesmeisterschaft gestartet. Und nie zuvor haben sie so viele hervorragende Platzierungen auf Landesebene erreicht“, zog Tuttlingens Bogenreferent Klaus Rapp ein positives Fazit nach dem Wettbewerb in Mühlen bei Horb. Mit Klaus Mielke (Schützengilde Denkingen), Reinhold Ölke, Lukas Wolf und Bastian Holewa (alle BSC Gosheim) hatten weitere Schützen aus dem Landkreis in den Qualifikationsrunden die Starterlaubnis für das Landesturnier erworben.

Elke Rapp verpasst hauchdünn einen Platz auf dem Treppchen

Das beste Ergebnis erreichte mit Armin Welte allerdings ein Schütze der SG Schönblick. In der Compound-Jugendklasse schoss er 362 Ringe und sicherte sich überlegen den Sieg. Als Zweite kam Eva Baumann (Kirchensall) auf 293 Ringe. Einen weiteren Titelgewinn verpasste Tina Lehmann nur knapp. In der Compound-Damenklasse schaffte sie 365 Ringe und musste sich Gerlinde Grötzinger nur knapp geschlagen geben. Die Siegerin des SV Dornhan verbuchte 367 Ringe. Elke Rapp verpasste als Vierte das Treppchen hauchdünn, weil sie im Vergleich zur treffergleichen Jennifer Wenzl (SV Weil im Schönbuch/beide 347 Ringe) weniger hohe Wertungen aufweisen konnte. Lilli Reiner komplettierte als Siebte (320) das gute Abschneiden der Tuttlingerinnen in dieser Klasse.

In der Compound-Juniorenklasse dominierten die Tuttlinger das Treppchen. Für den Sieg reichte es aber nicht. Luis Jakobi (366 Ringe), Lukas Storz (351) und Michael Glatz (346) belegten die Plätze zwei bis vier. Der Sieger Daniel Raab (Gechingen) hatte dem Tuttlinger Trio mit 369 Ringen das Nachsehen gegeben. Klaus Rapp belegte in der Herren Mastersklasse mit dem Compoundbogen mit 352 Ringen Platz sechs, Armin Häussler kam mit 311 Ringen bei den Herren auf Platz 15.

Meike Kossmann überzeugt mit einem vierten Platz

Für eine positive Überraschung sorgte Meike Kossmann in der Recurve-Damenklasse. Sie errang mit 263 Zählern den vierten Platz. Bis zu einer Podestplatzierung fehlten der Tuttlingerin dann aber doch 46 Zähler auf Manuela Kaltenmark (Seebronn/309). Claudia Welte kam mit 234 auf Platz neun.

Starke Leistungen zeigten auch die Langbogenschützen. Vicente Barquero Dávila kam mit 204 Ringen als Vierter in Medaillennähe. Zehn Ringe fehlten ihm, um mit dem Dritten Frank Glaser (SV Niederwangen) gleichauf zu liegen. Roland Krüger kam mit 155 Ringe als 14. in die Wertung.

Bei den Blankbogenschützen wurde Thomas Jakobi mit 177 Ringen Zehnter in der Herrenklasse. Bei den Masters stellten die Tuttlinger mit Andreas Karpf nicht den treffsichersten Schützen des Landkreises. Mit 187 Ringen landete der Tuttlinger auf dem 16. Rang und damit hinter dem Neunten Ölke (Gosheim/227) und Mielke (215). Der Denkinger Schütze wurde Zwölfter. In der Junioren- beziehungsweise Jugendklasse kamen mit Holewa (180) und Wolf (112) zwei Gosheimer Nachwuchsschützen auf den zweiten und fünften Platz.

Bei der SG Schönblick, sagte Rapp, sei die Freude über die Titel und Platzierungen groß gewesen. „Wie viele Schützen die Qualifikation und damit den Sprung zur Deutschen Meisterschaft geschafft haben, wird erst Ende Juni feststehen. Jedenfalls ist auch dort mit einer zuvor nicht gekannten Teilnehmerschaft aus Tuttlingen zu rechnen“, meinte der Bogensportreferent.