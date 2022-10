ARGE Herbstwanderung zum Naturschutzgebiet Bächetal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei schönem Herbstwetter führte die Rundwanderung der Arbeitsgemeinschaft Tuttlinger Wander- und Umweltschutzvereine (ARGE) vom Möhringen dem Waldrand entlang Richtung Stausee. Gleich nach den letzten Häusern beginnt das 2021 neu ausgewiesene 70 Hektar große Naturschutzgebiet Bächetal, das talaufwärts bis zur Eßlinger Mühle und ins Tiefental hinein reicht.

Wo einst die Bauern die Feuchtwiesen mähten, sind heute ausgedehnte Hochstaudenfluren mit Mädesüß und Kohldisteln. Am Staudamm angekommen, erläuterte der ARGE-Vorsitzende Albrecht Manz die Veränderungen in der Talaue des Krähenbachtals der letzten hundert Jahre. Um aus Wasserkraft Strom für Möhringen zu gewinnen, wurde 1923 der Staudamm errichtet und der Krähenbach bis Möhringen begradigt. 1991 wurde der Bachlauf im Auftrag von Stadt und Land renaturiert und wieder in Schlingen gelegt.

Doch davon ist heute kaum mehr etwas zu sehen. Denn als der Biber 2008 ins Krähenbachtal einwanderte, hat er durch den Bau von Dämmen Wasserflächen aufgestaut und damit die Talaue komplett verändert. Etliche typische Pflanzen der Feuchtwiesen, wie zum Beispiel die Trollblume, sind dadurch verdrängt worden. Nutznießer der Wasserflächen sind Fische, Amphibien und zahlreiche Insektenarten. So wurden 24 verschiedene Libellenarten und 17 Heuschreckenarten gezählt, davon einige bedrohte Arten der Roten Liste. Zu intensive Düngung der Wiesen am Oberlauf des Krähenbaches stellt eine Gefahr für das Naturschutzgebiet durch Überdüngung dar. Durch gezielte Pflegemaßnahmen und extensive Bewirtschaftung der Grünflächen, soll die Artenvielfalt von geschützten Pflanzen und Tiere weiter erhöht werden.

Die Straße im Tal bedeutet eine stete Gefahr für wandernde Tierarten. Zum Glück ist es gelungen, durch beharrlichen Widerspruch eine Verbreiterung der Kreisstraße zu verhindern, ein Verbot für LKW durchzusetzen und zur Hauptwanderzeit der Erdkröten nachts die Straße zu sperren. Die Wanderung ging weiter oberhalb der Straße, wo auf artenreichen Kalkmagerrasen noch der Kreuzenzian und weitere streng geschützte Pflanzen blühten. Dieser Teil des Naturschutzgebietes am sonnenreichen Hang braucht dringend Pflegemaßnahmen durch Mahd und zurückdrängen der Fichten. Die Einkehr im Gasthof Löwen rundete die interessante Wanderung ab.