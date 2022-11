Archivführung zeigt Dokumente zur Gemeindereform

Parallel zur Kreisreform vollzog sich in der ersten Hälfte der 1970er-Jahre auch die Gemeindereform. Sie beendete die Selbständigkeit vieler kleiner Gemeinden und schuf größere kommunale Verwaltungseinheiten mit dem Ziel die Leistungsfähigkeit der Kommunen zu verbessern. Als Mindestgröße wurde im Laufe des Reformprozesses die Zielmarke 700 Einwohner, später dann die 2000 Einwohner-Marke festgelegt. Im Landkreis Tuttlingen blieben einige Gemeinden unterhalb dieser Zielmarke erhalten, da sie frühzeitig Gemeindeverwaltungsverbände bzw. Verwaltungsgemeinschaften bildeten. Die Zielplanung der Gemeindereform löste in mehreren Fällen heftigen Widerstand und Kontroversen bis hin zur Entscheidung der Streitfälle vor dem Staatsgerichtshof aus, wie es in einer Mitteilung heißt. Im Rahmen der Archivführung erhalten die Teilneh-merInnen Einblicke in Dokumente wie Karten mit Vorschlägen zu neuen Gemeindebildungen und Grenzziehungen, Flugblätter, Fotos und Zeitungsausschnitte. Treffpunkt am Donnerstag, 1. Dezember, 17 Uhr ist das Foyer des Landratsamtes. Die Leitung haben Lena Kunz und Dr. Hans-Joachim Schuster inne. Es wird um Anmeldung unter 07461 / 9263101 gebeten. Die Führung ist kostenfrei.