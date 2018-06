Architektonische Rundfahrt durch den Landkreis

Am Samstag, 23. Juni, ist Tag der Architektur. Die Architektenkammer lädt alle interessierten Bürger ein, auf kostenlosen Besichtigungstouren gelungene Bauten im Landkreis kennenzulernen.

In der örtlichen Kammergruppe Rottweil-Tuttlingen findet eine Busrundfahrt statt. Auf dem Programm stehen die Feuerwehr und der Bauhof in Bubsheim von MessmerArchitektur, die Festhalle Schlossberghalle in Wehingen von Muffler Architekten, das Stiftungshaus Ewald Marquardt in Rietheim-Weilheim von Günter Hermann Architekten sowie das Besucherzentrum KLS Martin World in Tuttlingen von Architekt Heinrich Binder.

„Wer baut, gestaltet ein Lebensumfeld für sich und auch für die Nachbarschaft“, heißt es in der Ankündigung der Architektenkammer. Das Motto des Aktionstags lautet: „Architektur bleibt!“ Sie sei ein dauerhafter Wert – finanziell, aber auch kulturell.

Wie das am konkreten Beispiel aussehen kann, erfahren die Teilnehmenden durch eine fachkundige Führung. Gemeinsam mit der Bauherrschaft stellen Architektinnen und Architekten ihre Gebäude vor, erklären Details wie Energieeffizienz, Grundriss oder Materialauswahl und beantworten Rückfragen.