Auf dem Arbeitsmarkt in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg hat der Mai einen weiteren leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit gebracht. Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, ist damit die niedrigste Arbeitslosenzahl in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg seit der Fusion der Agenturen Villingen-Schwenningen und Rottweil im Oktober 2012 erreicht.

Es meldeten sich 2325 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos, 935 unmittelbar aus vorheriger Erwerbstätigkeit. Dem standen 2470 Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit gegenüber. Davon nahmen knapp 870 Männer und Frauen eine Beschäftigung auf sowie rund 560 weitere eine Ausbildung oder Trainingsmaßnahme.

Im Landkreis Tuttlingen wurden im Mai knapp 1900 Arbeitslose gezählt, fast 100 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um ein Zehntel auf 2,4 Prozent. Im Kreis Rottweil sank die Zahl der Arbeitslosen um 65 auf 1695. Die Quote verringerte sich ebenfalls um ein Zehntel auf 2,1 Prozent. Im Schwarzwald-Baar-Kreis gab es mit plus zehn auf 3280 einen geringfügigen Anstieg bei den Arbeitslosen. Die Quote blieb dort unverändert bei aktuell 2,8 Prozent.

Unter dem Strich sank der Bestand an Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 150 auf 6870 Personen. Der Agenturbezirk Rottweil /Villingen-Schwenningen liegt bei der Arbeitslosenquote von aktuell 2,5 Prozent1) weiterhin unter dem Landesschnitt von 3,1 Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren im Mai in der Region 7670 Arbeitslose gezählt worden, knapp 800 mehr als jetzt. Die Quote betrug in der Region vor Jahresfrist 2,8 Prozent.

„Der weitere Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat April ist auf die positive Entwicklung im Bereich der Arbeitslosenversicherung zurückzuführen“, sagt Erika Faust, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rottweil /Villingen-Schwenningen.

Im Mai meldeten Betriebe und Verwaltungen aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg dem Arbeitgeber-Service der Agentur Rottweil/Villingen-Schwenningen mehr als 1950 Stellenangebote zur Besetzung, 310 mehr als im Vormonat und 115 mehr als im Vorjahr. Der Stellenbestand lag zum Stichtag bei 6725 Angeboten.

3505 Arbeitslose zählten im Mai 2018 zu den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II), 20 mehr als im April, allerdings 460 oder 11,6 Prozent weniger als im Mai des Vorjahres. (pm)