Arbeitskreis setzt Demenz auf die Agenda

Socken im Kühlschrank mögen noch lustig sein, den Geburtstag der Tochter vergessen mag noch zu verzeihen sein, aber wenn der Oma der Name ihres eigenen Ehemanns nicht mehr einfällt, was dann? Demenz ernst nehmen, das wollen die Vertreter des Arbeitskreises Demenz. Seit 2013 gibt es den Kreis. Anlässlich der ersten deutschlandweiten Woche der Demenz haben die Mitglieder unserer Zeitung ihre Arbeit vorgestellt.

Dass der Arbeitskreis überhaupt gegründet wurde, lag daran, „dass das Bewusstsein dafür zwar bei verschiedenen Institutionen vorhanden war, aber sie sich untereinander nicht vernetzt haben“, erinnert sich Ulrike Irion, Leiterin des Caritas-Zentrums in Tuttlingen. In Altersheimen, bei Beratungsgesprächen, im Klinikum – überall war Demenz zunehmend ein Thema, die Zahl der Betroffenen häufte sich und sie wurden immer jünger. „Also haben wir alle Einrichtungen an einen Tisch eingeladen, um zu überlegen, was wir gemeinsam für Tuttlingen und den Landkreis anbieten können“, sagt Irion.

Fragebogen eruiert Bedarf

Der Arbeitskreis entwickelte nach ersten Gesprächen einen Fragebogen und bekam immerhin um die 50 Stück ausgefüllt zurück. Die Erkenntnis daraus: „Vor allem die Angehörigen brauchen Entlastung“, sagt Ralf Eberhard, verantwortlich für die Altenangebote der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn, die in Tuttlingen die Seniorenheim Bürgerheim und St. Anna betreibt.

Also entwickelten die Mitarbeiter des Arbeitskreises sogenannte Wohlfühlangebote: einen Tag zur Kräuterpädagogin, ein Filmnachmittag, ein besinnlicher Adventskaffee. Nichts besonderes – bis auf die Tatsache, dass die Angehörigen währenddessen gut versorgt sind. „Und dass die Angebote kostenlos sind“, sagt Marianne Thoma, Leiterin der Fachstelle für Pflege und Senioren. Nur so könnten alle erreicht werden.

Damit die Angehörigen gut versorgt sind, bietet der Arbeitskreis Schulungen für Demenzbegleiter an. Dort lernen Interessierte, wie sie mit Demenzkranken umgehen können. „Das Interesse ist riesig“, sagt Ramona Storz vom Seniorenbüro der Stadt Tuttlingen. In der ersten Schulung sind zwölf Leute ausgebildet worden, die nächste ist schon wieder ausgebucht. „Viele Angehörige nehmen das Angebot wahr“, sagt Storz. Im kommenden Jahr soll es nun auch einen zweisprachigen Kurs für türkische Migrantinnen geben, sagt Marianne Thoma, „da ist auf jeden Fall auch der Bedarf da“.

Ehrenamtlich im Krankenhaus

Die Demenzbegleiter kümmern sich nicht nur um Angehörige, sondern sollen auch ehrenamtlich im Krankenhaus tätig sein. „Wenn ältere Menschen vom Pflegeheim ins Krankenhaus müssen, hat das Personal oft nicht die Zeit, sich so zu kümmern wie im Heim“, erklärt Storz.

Vom 9. bis 17. Juni sollen im kommenden Jahr zudem erstmals die Tuttlinger Demenztage stattfinden, mit Ausstellungen, Aktionen, Theatervorführungen und mehr. Das Ziel des Arbeitskreises: Irgendwann soll Tuttlingen eine „demenzfreundliche Kommune“ sein.