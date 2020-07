Zum 1. April hat der Arbeitersamariterbund (ASB) die Nachtwache in Bad Dürrheim übernommen, verwaltet vom Standort Tuttlingen aus. Nicht ganz vier Monate später kann der Rettungsdienst 180 Einsätze verzeichnen.

Auf dem so genannten Holzplatz gegenüber des Bohrturms am Minara ist in Bad Dürrheim aus sieben Containern eine provisorische Rettungswache entstanden. Der Containerbau mit Garage inklusive Fahrzeug hat rund 400 000 Euro gekostet, allein 170 000 Euro davon entfielen auf den neuen Rettungswagen. In fünf Nächten unter der Woche sind die Rettungskräfte in Bereitschaft und im Einsatz.

Besetzt sind die Schichten immer mit zwei Personen. Davon mindestens immer einer eine Ausbildung als Notfallsanitäter. Dies ist eine dreijährige reguläre Ausbildung mit der die Person mehr Kompetenzen hat als der Rettungssanitäter. Beide Berufe sind aus dem Rettungsassistenten entstanden, der 2016 weggefallen ist. Damit wollte man die Notfallärzte mehr unterstützen, erklärte Dienststellenleiter Sebastian Brauer.

Bei den nächtlichen Einsätzen liegt der Schwerpunkt vor allem im internistischen Bereich, sprich Herzinfarkte und Schlaganfälle. Es sind weniger Arbeits- oder Verkehrsunfälle.

Ein Problem ist auch in der hiesigen Region die Bildung von Rettungsgassen. Entweder würden sich die Autofahrer so hinstellen, dass man schlecht vorbeikomme oder im Ampelbereich sich nicht getrauen über die rote Ampel zu fahren. Dabei haben die Autofahrer in solchen Situation herantastend das Recht, über Rot zu fahren und sich in die Mitte der Kreuzung langsam reinzutasten. Wenn es ein Blitzerbild gibt, dann sei der Rettungswagen normalerweise mit drauf und anhand der Einsatzprotokolle könne man Strecken nachverfolgen.

Sven Hartnegg, der für Tuttlingen zuständige Pressesprecher, plädierte dafür, dass in den Fahrschulen auf das Bilden von Rettungsgassen verstärkt eingegangen wird.

Der Rettungswagen war ein großer Kostenpunkt bei der Einrichtung des Standorts. Für die Summe bekamen die Notfallretter ein Hightech-Fahrzeug, das 5,5 Tonnen wiegt. Es verfügt über einen Kühlschrank für Medikamente, drei Sitzplätze, einen Defibrillator und vieles andere. Die Liege kann mechanisch bedient werden und die Luftfederung gleicht das Gewicht aus.

An der Garage wurden in dieser Woche Rolltore installiert, hier hat man von der provisorischen Rettungswache in Mühlheim an der Donau gelernt. Dort wurden keine installiert und kommen auch keine mehr hin, da man dort in die neue Feuerwehrwache miteinziehen kann.

Die Frage nach dem Standort ist auch für Bad Dürrheim noch nicht endgültig entschieden. Der jetzige Platz ist provisorisch. Er wurde jedoch von allen Seiten gelobt – auch vom ehrenamtlichen Vorsitzenden des Tuttlinger ASB, Helmut Dinkelaker. Von dort wird der Bad Dürrheimer Standort verwaltet, der Kreisverband zählt 2200 Mitglieder.

Die Besetzung der Nachtwache ist gesichert mit zwei Personen. Wenn einer in Bad Dürrheim ausfällt oder sich im Urlaub befindet, dann kommt ein Kollege aus Tuttlingen in die Kurstadt.