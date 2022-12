Arbeiten an Tuttlinger Innenstadt-Baustelle dauern länger

Die Kreuzung am Drei-Kronen-Hof (Burgtheater) wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr wieder komplett freigegeben. Die derzeitige Umleitung bleibt also etwas länger bestehen als zunächst geplant.

Wegen der Bauarbeiten an der Seltenbachdole ist die Kreuzung am Burgtheater derzeit nur eingeschränkt nutzbar: In West-Ost-Richtung kann sie zwar befahren werden, für alle anderen Verbindungen gibt es aber Umleitungen, die entsprechend ausgeschildert sind.

Bauarbeiten sollten Ende des Jahres fertig sein

Ursprünglich war geplant, diesen Teil der Bauarbeiten bis Ende des Jahres abzuschließen, so dass die Kreuzung wieder komplett freigegeben werden kann. Mittlerweile zeichne sich aber ab, dass dies in diesem Jahr nicht mehr möglich sein wird, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Arbeiten werden unmittelbar nach den Weihnachtsferien wieder aufgenommen und so bald wie möglich abgeschlossen. Während der Ferienzeit bleibt die Umleitung bestehen, da sich der Verkehr über die Feiertage in einem überschaubaren Rahmen bewegt. Gleichzeitig wäre das Ab- und Wiederaufbauen aller Sperrungen für wenige Tage mit einem großen Aufwand verbunden und würde vermutlich viele Verkehrsteilnehmer und Teilnehmerinnen verwirren.