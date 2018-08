Arbeiten an Marktplatz sollen bis Ende September abgeschlossen sein

Teilweise ist er schon wieder begehbar, doch noch ist ein Teil des Tuttlinger Marktplatzes mit den weiß-roten Bauzäunen abgesperrt. Die letzten Arbeiten am geplanten Fontänenfeld sind im Gange. In zwei Wochen sollen die Arbeiten laut Stadtverwaltung endgültig abgeschlossen sein – inklusive Beleuchtung und Sitzgelegenheiten.

Gleich zwei Betonmischer rollten in der vergangenen Woche auf den Marktplatz und richteten ihre Auslaufrohre auf ein Erdloch mit unzähligen Rohrleitungen und Metallkästen. Derzeit laufen die letzten Bauarbeiten, damit das Fontänenfeld bald in Betrieb genommen werden kann. Dann soll an dieser Stelle Wasser aus dem Boden spritzen. Die Betonplatte ist mittlerweile gegossen, in den nächsten Tagen stehen hier noch Pflasterarbeiten an.

Im Juli Zeit gut gemacht

„Bis September ist der Marktplatz fix und fertig“, sagt Stadtsprecher Arno Specht. Die Arbeiten rund um den Brunnen hätten etwas länger gedauert als gedacht. Da es im Juli aber einen größeren Vorsprung gegeben hatte, sei man nun wieder im Gesamtzeitplan. „Wir werden die geplanten Termine halten können“, sagt Specht.

Derweil laufen wenige Meter weiter bereits die nächsten Arbeiten. Durch die Rathausstraße zieht sich vom Marktplatz bis über die Kreuzung Rathaus- und Waaghausstraße hinaus ein Graben durch die Straße. Dort werden im Moment neue Leitungen verlegt. Alte Metallwasserrohre werden gegen neue Kunststoffrohre ausgetauscht.

Am Montag muss deshalb zwischen 7 und 10 Uhr das Wasser im Rathaus abgestellt werden – die öffentliche Toilette bleibt in dieser Zeit außer Betrieb. Der Haupteingang zum Marktplatz ist zudem nicht benutzbar, ein Fußweg steht nur vom Marktplatz kommend auf der rechten Seite zur Verfügung.

Vorübergehend Sackgassen

Auch für den Autoverkehr gehen im Bereich der Rathausstraße mit der Baustelle Änderungen einher. An der Kreuzung Rathaus- und Waaghausstraße ist für Autos im Moment kein Durchkommen mehr. Alle angrenzenden Straßen sind nun vorübergehend Sackgassen. Doch so wie der Verkehr an dieser Stelle vor der Baustelle geführt wurde, wird er ohnehin nicht mehr fließen. Denn nach Abschluss der Arbeiten zum Ende des Jahres gilt eine völlig neue Verkehrsführung: Dann werden sowohl Rathaus- als auch Donaustraße zu Einbahnstraßen.

Die geplanten Verkehrspoller (wir berichteten) sollen aber erst installiert werden, wenn alle Arbeiten für die neue Fußgängerzone abgeschlossen sind. Wenn diese peu à peu eingerichtet würden, könnte das Autofahrer verwirren, die in die Fußgängerzone einfahren und dann nicht weiterkämen, meint Specht. Sie müssten sich dann durch Wendemanöver wieder herausrangieren. „Das wollen wir erst recht nicht haben“, sagt Specht.

Auch für den Lieferverkehr in die Innenstadt soll es dann Änderungen geben. Denn der wird fortan die Poller nur zu bestimmten Lieferzeiten oder nach Zahlung einer Gebühr passieren können. Specht meint: „Das wird von einigen Leuten ein Umdenken erfordern.“