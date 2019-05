Aprilwetter wie in alten Zeiten

Stetig wechselnde Wetterlagen „ließen uns einen April erleben wie er früher mal war“, bilanziert der Tuttlinger Wetterexperte Jürgen Hieber. Dennoch fiel der April deutlich zu warm aus. Mit einer Durchschnittstemperatur von 9,2 Grad (Vorjahr 11,9 Grad) lag er 1,6 Grad über der langjährigen Durchschnittstemperatur. Die höchste Monatstemperatur und zugleich den ersten Sommertag gab es mit 25,6 Grad (Vorjahr 29,1 Grad) am 24. zu verzeichnen. Die kälteste Temperatur lag bei -2,9 Grad (Vorjahr -3,4 Grad), gemessen am 12. des Monats. Frost gab es an sieben Tagen (Vorjahr sechs). Die Gesamtniederschlagsmenge lag bei 66,4 Litern pro Quadratmeter (Vorjahr 31,8). Damit wurden im April, was für die Natur ein Segen war, 114,5 Prozent (Vorjahr 53) der Normalmenge erreicht. Trockenheit herrschte zwischen dem 15. und 26, wo es weitgehend freundlich und ausgesprochen mild war. Die höchste Tagesniederschlagsmenge gab es am 9. mit elf Litern je Quadratmeter. Eine kurzzeitig geschlossene Schneedecke gab es am 14.. Auch am 28. graupelte und schneite es. Insgesamt schneite es an vier Tagen. Der Wind war laut Hieber überwiegend gemäßigt unterwegs. Hierbei wurde die höchste Windgeschwindigkeit mit 56,9 km/h (Windstärke 7) am 24. gemessen. Nebel gab es keinen, am 28. gewitterte es im Landkreis Tuttlingen. Mit 161,1 Sonnenstunden (Vorjahr 243,8) lag der April etwas unter dem Monatsmittel.