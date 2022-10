Apfelsaftaktion beim Tuttilla Abenteuerland

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

25 Kinder und Eltern besuchten kürzlich auch bei kühler und nasser Witterung den Abenteuerspielplatz. Nach der Platzversammlung und einer Holzaufräumaktion begann das Angebot. Drei Wäschekörbe Äpfel standen zur Verfügung.

Nachdem die Äpfel kleingeschnitten zu Maische verarbeitet wurden, kamen sie in die Apfelpresse. Die Kinder staunten nicht schlecht, als der Apfelsaft floss und wie der erst schmeckte, viel besser wie aus dem Laden. So entstanden in Zusammenarbeit der Kinder und Betreuer zwanzig Flaschen Apfelsaft. Organisiert wurde das Angebot von einem ehemaligen Tuttilla-Kind, das nun als Jugendbetreuer auf dem Platz mitarbeitet.

Aber nicht nur bei solchen „Aktionstagen“ ist der Abenteuerspielplatz gut besucht, das zeigte sich am Vortag, da besuchten insgesamt an die 50 Teilnehmer den Platz, Kinder von 7 bis 14 und Eltern mit Kleinkindern.

Die Öffnungszeiten sind freitags 14 bis 17 Uhr und samstags von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei. Weiterhin werden Mitarbeiter dringend gesucht. Für die Samstagsbetreuung und für Gruppenangebote. Bei Interesse einfach melden unter kontakt@tuttilla.de.