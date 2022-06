AOK-Radtreffs laden zu zwei Touren ein

Die AOK-Radtreffs und die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg locken im Juni und Juli mit 13 geführten Fahrradtouren durch die Region. Sechs Wochen lang geht es dan mit AOK-Radtreffleitern auf Entdeckungs-Tour durch die Natur. Die Teilnahme ist kostenfrei. Vom 19. Juni bis zum 24. Juli finden die Touren – immer sonntags – für alle interessierten Radfreunde statt, schreibt die AOK in einer Mitteilung.

Der AOK-Radtreff Rottweil fährt am 19. Juli „Rund um die Neckarstadt Schwenningen“. Von der Stadthalle in Rottweil führt die Route über Bühlingen, Neckar aufwärts bis nach Deißlingen. Weiter geht es durch ein großes Waldstück nach Weigheim hoch, und dann folgt eine kurze Abfahrt nach Mühlhausen. Neben der Bundesstraße entlang zum Messegelände in Schwenningen ist es nicht mehr weit bis zur Mittagspause, die in der Gaststätte Wildpark geplant ist. Vorbei am Hölzlekönig, Klinikum, Nordstetten, Obereschach erreicht die Tour Neuhausen mit interessantem Rundumblick. Über Fischbach durchs idyllische Teufental geht es nach Horgen. Nach dem Anstieg aus dem Eschachtal geht es zum Ausgangspunkt zurück. Insgesamt werden circa 58 Kilometer zurückgelegt. Treffpunkt der Tour ist um 9.30 Uhr Stadionstraße 40 in Rottweil. Interessierte können sich einfach dort einfinden. Es besteht Helmpflicht.

Der AOK-Radtreff Frittlingen startet auch am 19. Juli zur „Eltatal-Tour“. Mit dem Rad geht es von Frittlingen über Aldingen, Schura, Durchhausen, Seitingen-Oberflacht, entlang der Elta nach Wurmlingen. Nach einer gemütlichen Mittagsrast führt die Tour über Weilheim, Rietheim, Dürbheim, Balgheim nach Spaichingen. Zurück zum Ausgangspunkt geht es auf dem alten Bahndammweg über Denkingen, wo im Anschluss ein Ausklang in gemütlicher Runde stattfindet. Insgesamt werden circa 55 Kilometer zurückgelegt. Treffpunkt der Tour ist um 9.30 Uhr, Radlerheim, Hasentorstraße 2 in Frittlingen. Interessierte können sich einfach dort einfinden. Es besteht Helmpflicht.