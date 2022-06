AOK-Radtreff-Tourenwochen machen Station in Fluorn und Tuttlingen

Tuttlingen (sz) - Der AOK-Radtreff Fluorn, der AOK-Radtreff Tuttlingen und die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg laden alle Freizeitradler zu Radtouren am Sonntag, 26. Juni, ein.

Beim AOK-Radtreff Fluorn geht die familienfreundliche Tour „Durch Wald und Flur“. Durch den Ort Winzeln geht es an der Sporthalle vorbei durch den Wald bis zum Flugplatz, an dem eine Mittagsrast eingelegt wird. Im Anschluss geht es am Flugplatz entlang Richtung Heiligenbronn durch den Wald nach Waldmössingen zum Tiergehege, mit einer Pause beim Erlebnisbauernhof. Von da aus geht es zurück zum Ausgangspunkt. Insgesamt werden rund 20 Kilometer zurückgelegt. Treffpunkt der Tour ist um 9.30 Uhr bei der Bay-Wa in Fluorn-Winzeln. Die Radtour ist kostenlos. Es besteht Helmpflicht.

Der AOK-Radtreff Tuttlingen fährt „Zur mächtigen Burg Wildenstein und durch‘s Donautal“. Auf geht’s über Neuhausen nach Buchheim zum Aussichtsturm „Langer Hans“. Über Leibertingen geht es weiter zur Mittagsrast an die Burg Wildenstein. Danach Abfahrt ins Donautal, Kloster Beuron. Zurück führt die Tour über den Donauradweg nach Fridingen, Mühlheim, Stetten nach Tuttlingen. Insgesamt werden etwa 64 Kilometer zurückgelegt. Treffpunkt der Tour ist um 9.30 Uhr am Parkplatz Donauspitz in Tuttlingen. Die Radtour ist kostenlos, aber sie ist anspruchsvoll und für Kinder eher nicht geeignet. Es besteht Helmpflicht.