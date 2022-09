Anwerben und abschieben? Für Handwerk und Industrie passt Chancenkarte nicht zur Realität

Was ist Fachkräftemangel und wo gibt es ihn?

Um zu beurteilen, ob es einen Fachkräftemangel gibt, bedarf es mehrerer Faktoren, die zusammenkommen müssen. Das sind die Vakanzzeiten für gemeldete Stellen, das Verhältnis von Arbeitssuchenden zu den Stellen, die berufsspezifische Arbeitslosenquote, die Entwicklung der Entgelte oder ob die Stelle anders besetzt werden kann. Das teilt die Arbeitsagentur Rottweil/Villingen-Schwenningen mit. Zu den Engpassberufen gehören viele Gesundheits- und Pflegeberufe, handwerkliche, Lehr- oder IT-Berufe.

Die Top5-Berufsgruppen mit den meisten Stellenangeboten im Kreis Tuttlingen sind: Metallbearbeitung (280 zu besetzende Stellen), Maschinenbau- und Betriebstechnik (136); Lagerwirtschaft, Post, Zustellung, Güterumschlag (107), Technische Produktionsplanung,-steuerung (90) und Verkauf ohne Produktspezialisierung (77).

In Baden-Württemberg werden in diesen Berufen am häufigsten Fachkräfte gesucht: Pflegeberufe, Tiefbau, Bau- und Transportgeräteführung; Klempnerei, Sanitär, Heizung, Klimatechnik; Hochbau; Rechtsberatung, -sprechung und -ordnung, Steuerberatung; Aus- und Trockenbau, Isolierung, Zimmerei, Glaserei, Rolladen- und Jalousiebau; Fahrzeug-, Luft-, Raumfahrt, Schiffbautechnik sowie Gartenbau.

Das sind die Berufsgruppen im Land, die den größten Engpass bei Experten haben: Pharmazie; Human- und Zahnmedizin; Softwareentwicklung und Programmierung; Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst, Geburtshilfe; Bauplanung u. -überwachung, Architektur; Lehrtätigkeit für berufsbildende Fächer, betriebliche Ausbildung und Betriebspädagogik; Lehrtätigkeit an allgemeinbildenden Schulen; Rechtsberatung, -sprechung und -ordnung; Elektrotechnik sowie Lehr-, Forschungstätigkeit an Hochschulen.