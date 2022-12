Antrag macht Landrat Strich durch die Rechnung

Die Gemeinden des Landkreises und das Landratsamt ringen ums Geld: Eigentlich hätte das Gremium am Donnerstagnachmittag den Haushaltsplan für das kommende Jahr verabschieden sollen. Ein kurz zuvor eingereichter Antrag machte allerdings einen Strich durch die Rechnung.

Am Tag vor der Kreistagssitzung sei bei ihm ein gemeinsamer Antrag der CDU und der Freien Wähler eingegangen, teilte Landrat Stefan Bär mit. Der Inhalt: Die Kreisräte der beiden Parteien forderten unter anderem eine Erhöhung der Kreisumlage von lediglich 0,3 Prozentpunkte. Der Landrat selbst hatte, um das hohe Defizit des Kreis-Haushalts zu decken, eine Erhöhung von 1,6 Prozentpunkten angesetzt. Das Beispiel der Stadt Tuttlingen zeigt, um welche Summen es sich handelt: Im vergangenen Jahr hätte das Anheben der Kreisumlage um zwei Prozentpunkte für die Stadt Tuttlingen eine Mehrbelastung von etwa 1,4 Millionen Euro bedeutet. Besonders die CDU-Fraktion des Kreistages ist mit etlichen Bürgermeistern der Landkreis-Kommunen besetzt, denen es somit an den Geldbeutel ihrer Gemeinde geht.

Antrag kam kurzfristig

Aufgrund der Kurzfristigkeit des Antrags vertagte der Tuttlinger Landrat die geplante Verabschiedung des Haushaltsplans. Es sei ihm wichtig, „grundlegende Entscheidungen des Kreistags auf Basis ausreichender Informationen, einer guten Vorbereitung und vor allem im Rahmen eines geordneten Verfahrens zu treffen“, betonte Bär in einer Pressemitteilung.

Die Vorschläge aus den Reihen der CDU und der Freien Wähler, wie das finanzielle Defizit auf anderen Wege gefüllt werden könne, stuft er jedenfalls als „so nicht tragfähig“ ein. Im Antrag seien Vorschläge genannt, die im wesentlichen Teil nicht steuerbar und beeinflussbar seien und die gravierende Auswirkungen auf den Kreishaushalt hätten.

Warten bis zum März?

CDU-Fraktionschef Markus Hugger (Spaichingen) erklärte die Kurzfristigkeit des CDU/FW-Antrags damit, auch er und seine Kollegen hätten wichtige Zahlen erst kurz vor der Fraktionssitzung erfahren. Er regte an, die Deckungsvorschläge nicht in den Ausschüssen, sondern gleich im Kreistag zu prüfen und den Etat bereits Ende Januar / Anfang Februar zu verabschieden – turnusmäßig ist die nächste Kreistagssitzung erst am 2. März. Dem widersprachen Landrat Stefan Bär und auch Hans-Martin Schwarz, Sprecher der OGL. Beide setzen auf ein „geordnetes Verfahren“ und eine substanzielle Beratung in den Ausschüssen. Schwarz warf der CDU zudem vor, ihre Vorschläge, Ausgaben einzusparen, zu spät vorzulegen – das hätte sie bereits in der Etat-Vorberatung tun können – „oder wollte sie es nicht?“

Im Antrag werden sieben Vorschläge genannt, wo der Kreis den Rotstift ansetzen könnte, beziehungsweise in den Augen der Räte mit zu hohen Ausgaben kalkuliert werde. So etwa beim Etatposten „EDV“ und beim „Sicherheitsdienst“. Zudem denken CDU und FW an ein Reduzieren der „Hilfe für junge Menschen und ihre Familie“, die laut Kreisverwaltung um 16,5 Prozent pro Fall steigen soll – laut Antrag soll sie maximal bei zehn Prozent liegen.