Anton Häring spendet Gewinnsumme des IHK-Bildungspreises an Kinderfonds Hütchen

Das Technologieunternehmen Häring wurde für das außergewöhnliche Engagement in Sachen Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte von morgen mit dem IHK-Bildungspreis ausgezeichnet. Das von der Otto-Wolf-Stiftung gespendete Preisgeld in Höhe von 6000 Euro geht vollständig an den Kinderfonds „Hütchen" in Tuttlingen.

Der IHK-Bildungspreis wurde am 16. Mai vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in Berlin an die Anton Häring KG verliehen. Bei der Live-Abstimmung in der Kategorie „große Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden" gingen 64% der Stimmen an den regionalen Präzisionsteilehersteller, der damit für sein internationales Ausbildungskonzept den mit 6000 € dotierten Preis erhielt. Das Preisgeld spendete Häring in voller Höhe am vergangenen Mittwoch für den guten Zweck an den Kinderfonds „Hütchen" in Tuttlingen.

„Grob gesagt, setzten wir uns für die Förderung von Chancengleichheit und Minderung von Kinderarmut von Kindern und Jugendlichen im Landkreis Tuttlingen ein. Mit dem Kinderfonds „Hütchen" soll ein Rahmen geschaffen werden, um Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien eine Chance auf gesellschaftliche Teilhabe zu geben", erklärt Stephanie Eisen, Schirmherrin des Kinderfonds. Eine Zielsetzung, die die Anton Häring KG vertreten durch Geschäftsführerin Miriam Häring, die im Kinderfonds als Kuratoriumsmitglied tätig ist, bereits seit Jahren unterstützt: „Wir finden: Kinder sollen Chancen bekommen und konkrete, regionale Hilfe ist die beste Hilfe. Was wir den Kindern bieten, welche Werte wir ihnen vermitteln, welche Bildung sie erhalten – all das sind Faktoren, die darüber entscheiden, wie ihre und damit unsere Zukunft aussehen werden."

Zur Spendenübergabe waren neben Frau Eisen und Frau Häring auch Nadja Lück, Leiterin der Region Caritas Schwarzwald-Alb-Donau, Corinna Brütsch, Leitung Caritasdienst Sorgende Gesellschaft, sowie die beiden Nachwuchskräfte der Anton Häring KG, Paul Nast, Auszubildender Industriekaufmann und Niko Seifert, Auszubildender Mechatroniker anwesend. Die beiden Auszubildenden engagieren sich ebenfalls im Kinderfonds „Hütchen" als Mitglieder des Vergabeausschusses – eine Besonderheit des Kinderfonds, wie Stephanie Eisen betont: „Eine Besonderheit unseres Kinderfonds ist der Jugendvergabeausschuss, der ausschließlich aus Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren aus dem Landkreis Tuttlingen besteht. Dieser Vergabeausschuss entscheidet eigenständig über die Förderanträge. Der Ausschuss ist nahe an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen, sodass eine zielgerichtete Mittelvergabe sichergestellt ist." Auch über die Mittelvergabe, der von der Anton Häring KG gespendeten 6.000 Euro wird der Jugendvergabeausschuss entscheiden.