Anonyme Alkoholiker: Seit 25 Jahren gemeinsam trocken bleiben

Die Anonymen Alkoholiker (AA), Gruppe Tuttlingen, feiern das 25-jährige Bestehen. Am 10. Januar 1994 gab es das erste Treffen im Gemeindehaus der Versöhnungskirche in Tuttlingen. Gemeinsames Ziel: Die Abhängigkeit vom Alkohol zu lösen, nüchtern zu bleiben und anderen zur Genesung von Alkoholismus zu verhelfen.

Bis zu diesem Zeitpunkt gab es nur im benachbarten Rottweil eine AA-Gruppe. Vier der Mitglieder, die aus Tuttlingen und Umgebung stammten, machten den Versuch, AA-Meetings auch in der Donaustadt zu etablieren. Mit Erfolg. Gleich zum ersten Treffen kamen weitere Gleichgesinnte.

Nach und nach fanden mehr Betroffene den Weg in die Gruppe. Das Interesse, auch an persönlicher Hilfe, wurde immer stärker. „Für viele waren wir die erste Anlaufstelle und die AA-Besuche der Beginn eines neuen Lebens“, erinnert sich eines der Gründungsmitglieder, das heute noch zur Gruppe gehört, an die letzten 25 Jahre. Willkommen seien alle Menschen, die Probleme mit dem Alkohol haben und sich wünschen, mit dem Trinken aufhören zu können.

„Wir stellen keine Anforderungen. Wir nennen uns beim Vornamen, melden uns, wenn wir etwas im Meeting sagen möchten und werden der Reihe nach vom Gruppensprecher aufgerufen. Jeder darf aussprechen und wird nicht durch Zwischenrufe unterbrochen“, zählen die Ansprechpartner der Gruppe die Regeln der Treffen auf. Sätze, die mit „Du musst...“ oder „Du solltest...“ beginnen, sind nicht vorgesehen.

Seit 25 Jahren findet jeden Montag um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Versöhnungskirche das AA-Meeting für Betroffene statt. Jeden dritten Montag im Monat sind auch Angehörige von Alkoholikern und Interessierte zu sogenannten offenen Meetings eingeladen. Alkoholismus ist eine Krankheit, die nicht heilbar ist, sondern nur zum Stillstand gebracht werden kann. Die Selbsthilfegruppe der Anonymen Alkoholiker will auf dem Weg zu diesem Ziel helfen. Die AA sind eine weltweite Gemeinschaft von Frauen und Männern, die ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung im Umgang mit und weg vom Alkohol teilen.

Man wird ohne persönliche Fragen aufgenommen, man muss nicht einmal seinen Namen nennen. „Wichtig ist uns allerdings, dass alles, was im Meeting besprochen wird, nicht nach außen getragen wird“, betonen die Tuttlinger AA-Mitglieder. Man helfe sich gegenseitig, neu dazugekommenen oder denjenigen, die schon lange trocken sind, für sich selbst den richtigen Weg zu finden und Kraft und Zuversicht für ein zufriedenes Leben ohne den Alkohol zu erhalten.

Viele Betroffene seien im Laufe der 25 Jahre in die Meetings gekommen und hätten den Kampf gegen den Alkohol gewonnen. „Es ist schön, immer wieder zu sehen, wie ein zufriedenes Leben auch ohne Alkohol möglich ist, selbst wenn man sich das nie vorstellen konnte“, sagt einer der Gruppengründer aus Tuttlingen.