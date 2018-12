Anne Knüttel sorgt für Überraschung

Anne Knüttel und Jakob Sude sind die Sieger des Aesculap-Cups 2018 in Tuttlingen. In den Endspielen setzten sie sich gegen Natalie Pröse beziehungsweise Dominik Bartels durch. „Das waren zwei hochklassige Spiele“, meinte Turnierorganisator Alexander Götz. In beiden Wettbewerben stand am Ende aber nicht die Nummer eins der Setzliste oben.

Mit der Siegerin Anne Knüttel hatten wohl die wenigsten gerechnet. Die Spielerin des TC Blau-Weiß Würzburg war vor Turnierbeginn nicht einmal auf der Liste der gesetzten Akteurinnen aufgetaucht. „Wenn man auf deinen Sieg gewettet hätte, hätte man viel Geld gewonnen“, sagte Turnierchef Götz nach dem 6:2, 3:6 und 10:7 gegen die Nummer zwei des Wettbewerbs, Natalie Pröse (SC 1880 Frankfurt). Für sie war es die zweite Finalpleite in Folge. „Du hast scheinbar ein Abo auf Platz zwei. Deshalb musst du unbedingt noch einmal nach Tuttlingen kommen“, meinte Götz.

Im Finale hatte die Überraschungssiegerin Knüttel den ersten Satz zunächst klar 6:2 gewonnen. Dann schien sich aber das Blatt zu wenden. Pröse schaffte beim Stand von 3:2 ein Break. Bitter für Knüttel: Sie hatte einen Vorhandball der Gegnerin im Aus gesehen, sich mit ihrer Gegnerin aber auf zwei neue Aufschläge geeinigt. Die Möglichkeiten konnte sie nicht nutzen, um den Spielverlust zu verhindern. Pröse ließ sich anschließend nicht beirren und gewann den zweiten Durchgang 6:3.

Dreimal Match-Tie-Breaks: Knüttel kämpft sich zum Turniersieg

Im Match-Tie-Break mobilisierte Knüttel, die zuvor müde gewirkt hatte, die letzten Kräfte und sicherte sich durch das 10:7 den Sieg beim Aesculap-Cup. Vielleicht war die Würzburgerin auch nur nervenstärker. Während des Turniers hatte Knüttel schon gegen Ana Maria Linsenbolz (TV Reutlingen/3:6, 6:1, 10:1) und Steffi Bachofer (TC Bernhausen/1:6, 7:5, 13:11) – Siegerin von 2016 und topgesetzte Spielerin – im entscheidenden Durchgang gesiegt. Zudem musste die Würzburgerin gegen die Nummer vier der Liste, Sina Herrmann (SSC Karlsruhe) beim 7:6, 7:5 alles abrufen.

Während das Damenfinale wegen der längeren Ballwechsel für die Zuschauer attraktiver gewesen sei, so Götz, war das Herren-Endspiel klar vom Aufschlag und Return geprägt gewesen. Meist wurde der Punkt mit dem dritten Kontakt am Netz entschieden. Bei zwei starken Aufschlägern habe Sude einfach nur besser returniert. „Wenn man nicht einen Breakball zulässt, ist das eine hohe Qualität“, lobte Götz. Der spätere Sieger nahm seinem Gegner in beiden Sätzen früh den Aufschlag ab und war nach den Zwischenständen von 3:1 beziehungsweise 3:0 nicht zu gefährden. „Er hat das super konstant gespielt“, hob der Tuttlinger Turnierboss hervor.

Turnierchef Alexander Götz gibt Organisation ab

In den Runden zuvor hatten sich die beiden topgesetzten Akteure kaum eine Schwäche erlaubt. Nur Bartels hatte in seinem Erstrunden-Match gegen Samuel Sippel (CaM Nürnberg) beim 6:2, 0:6, 10:8 einen Satz abgegeben. Dies, so Götz, könne aber auch mit der Eingewöhnung auf die Tuttlinger Halle zu tun gehabt haben. „Das sind schon besondere Bedingungen. Der Boden ist sehr schnell“, erklärte der Organisator, der nach drei Jahren diese Tätigkeit abgibt.

Seine Bilanz beim letzten von ihm organisierten Aesculap-Cup fiel positiv aus. „Sportlich war es überragend. Man kann schon weit laufen, bis man so ein Turnier findet“, sagte Götz. Schließlich wären bei den Damen 14 Spielerinnen unter den Top 100 in Deutschland platziert. Bei den Herren sei die Qualität nicht ganz so hoch gewesen. „Aber um in Tuttlingen gesetzt zu sein, musste der Spieler auch unter den Top 100 sein. Das ist ein Wort“, erklärte Götz, der vom Bezirksvorsitzenden und Oberschiedsrichter Dieter Kinkelin für seine Arbeit gelobt wurde.

Götz habe zusammen mit seiner Frau Birgitta als Turnierleitung wieder für einen reibungslosen Ablauf gesorgt und auch der Zuschauerzuspruch sei für ein Turnier des Württembergischen Tennis-Bunds „überdurchschnittlich“ gewesen, sagte Kinkelin. Auch der Turnierchef war mit der Resonanz nicht unglücklich. „Bei uns findet zwar jeder einen Sitzplatz. Die Spiele waren dennoch gut besucht.“

Oberbürgermeister Michael Beck, der die Siegerehrung übernahm, bedauerte den Abschied von Götz. „Ihnen ist es immer wieder gelungen, Spitzenspieler nach Tuttlingen zu holen“, sagte er.