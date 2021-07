Anna Schall Vizemeisterin über 800 Meter

Das Zwillingspaar Anna und Larissa Schall von der LG Tuttlingen-Fridingen hat bei den Baden-Württembergischen Landesmeisterschaften in Langensteinbach wieder sehr erfolgreich abgeschnitten. Anna Schall verfehlte als Zweite der Klasse U 20 über 800 Meter einen weiteren Titel nur knapp.

Larissa Schall lief als Neunte über 800 Meter eine neue persönliche Bestzeit und kam als starke Vierte über 1500 Meter und als Fünfte im Dreisprung jeweils fast an ihre Bestleistung heran.

Anna Schall galt über die 800-Meter-Distanz als eine der Favoritinnen. „Sie wollte eigentlich wieder eher defensiv laufen und sich auf ihren gefürchteten Endspurt verlassen. Dann aber sah sie sich doch genötigt, lange Zeit allein vorne fürs Tempo zu sorgen. Als sie dann vielleicht etwas zu früh von vorn den Spurt ansetzte, kam auf der Zielgeraden Sophia Kremsler (SpVgg Mössingen) doch noch von hinten heran“, schildert LG-Trainer Franz Saile den Rennverlauf.

Die Mössingerin hatte in Anna Schalls Sog Körner gespart und sicherte sich in 2.11,09 Minuten den Sieg vor der LG-Athletin aus Mühlheim-Stetten in 2.11,57 Minuten. Mit Valerie Koppler (USC Freiburg) musste sich eine andere Mitfavoritin in 2.12 56 Minuten mit dem vierten Platz begnügen.

Für Larissa Schall war es in Langensteinbach ein sehr erfolgreiches Wochenende. Über 800 Meter gewann sie am Samstag den ersten Zeitlauf souverän und blieb in neuer Bestzeit von 2.19,52 erstmals unter 2.20 Minuten. In der Gesamtwertung wurde sie damit in einem starken Feld Neunte. Noch besser lief es für sie am Sonntag über 1500 Meter. Bei stark windigen Bedingungen traute sie sich zwar nicht, dem schnellen Tempo einer vierköpfigen Spitzengruppe zu folgen. Dann aber kämpfte sie sich doch noch heran und kam hinter der erneut siegreichen Sophia Kremsler in 4.58,79 Minuten knapp über ihrer Bestzeit als gute Vierte ins Ziel.

Und am Nachmittag lieferte Larissa Schall auch im Dreisprung eine gute Leistung ab. Schon im ersten Versuch sprang sie 11,11 Meter, was ihr den fünften Platz einbrachte. Zwei Sprünge, die noch deutlich weiter gewesen wären, waren ungültig.