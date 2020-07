Anna Schall verpasst Kreisrekord nur knapp

Vergangenes Wochenende hat es die ersten offiziellen Wettkämpfe auch für die heimischen Leichtathleten gegeben. Dabei verpasste Anna Schall von der LG Tuttlingen-Fridingen einen neuen Kreisrekord über 800 Meter nur knapp. Auch über 400 Meter lief sie mit neuer Bestleistung von 57,19 Sekunden eine Zeit, die in den vergangenen 20 Jahren von keiner Frau aus dem Kreis erreicht worden war.

Zunächst gingen die Schall-Zwillinge Anna und Larissa aus Mühlheim-Stetten beim Abendsportfest in Riederich an den Start. Larissa Schall ging dabei den Lauf über 800 Meter zu schnell an, so dass ihr in der zweiten Runde doch etwas die Kraft ausging. Während sie mit ihrer Zeit von 2:25,87 Minuten nicht ganz zufrieden war, setzte Anna Schall im Lauf über 400 Meter ein dickes Ausrufezeichen.

Bei ihrem Sieg in 57,19 Sekunden zeigte die 17-jährige Mittelstrecklerin auf der langen Sprintdistanz eine Leistung, die in den vergangenen 20 Jahren im Kreis Tuttlingen nur von der Fridingerin Ines Sattler und der Mühlheimerin Christine Horvath unterboten worden war. Im vergangenen Jahr hätte diese Zeit in Deutschland in der Altersklasse U20 zu einem Platz unter den besten 30 gereicht.

Am Sonntag waren die beiden Schwestern beim Corona-Sportfest in Karlsruhe für die Läufe über 800 Meter gemeldet. Bei nicht optimalen und windigen Bedingungen ging Larissa Schall den Lauf diesmal zu vorsichtig an. Dennoch war sie etwas schneller als am Freitag und siegte im zweiten der drei Zeitläufe in 2:25,18 Minuten.

Ihre Schwester war mit drei starken Konkurrentinnen im dritten Lauf gesetzt. Auch hier wurde unter Corona-Bedingungen gestartet, so dass wieder die ganzen beiden Runden auf der jeweiligen Laufbahn gelaufen werden mussten. Anna Schall auf Bahn eins hatte damit zu der stärksten Läuferin Julia Rieger (LV Pliezhausen), die auf Bahn fünf mit einem Kurvenvorsprung von 60 Metern startete, keinen direkten Kontakt.

Anders als bei ihrem tollen Lauf in Freiburg eine Woche zuvor ging Anna Schall mit etwa 63 Sekunden die erste Runde vorsichtiger an, konnte dies aber nicht durch eine entsprechend schnellere zweite Runde kompensieren. Mit ihrer Endzeit von 2:13,10 Minuten für die 800 Meter verpasste sie ihren eigenen Kreisrekord nur relativ knapp. Dennoch war sie in diesem ersten offiziellen Rennen dieser Saison auf dieser Strecke etwa drei Sekunden langsamer als beim Testlauf in Freiburg.

Siegerin dieses Laufes wurde die acht Jahre ältere Julia Rieger, die in 2:10,50 Minuten dicht an ihre Bestleistung herankam. Anna Schall verwies aber als Zweite Lisa Merkel (LG Region Karlsruhe) mit 2:13,72 Minuten auf den dritten Platz.

„Genauso wie Anna hätte ich mich natürlich über einen neuen Rekord sehr gefreut, zumal sie ganz klar das Potenzial dazu hat. Aber im Sport ist eben nicht alles planbar und so freuen wir uns dennoch über diese erste bestenlistenreife und gute Leistung über 800 Meter in dieser Sommersaison“, resümierte ein durchaus zufriedener LG-Trainer Franz Saile nach diesem Wettkampf.