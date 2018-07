Anna Schall und Pawlowski starten bei Jugend-DM

Im Rostocker Leichtathletikstadion findet an diesem Wochenende die Deutsche Jugendmeisterschaft statt. Von der LG Tuttlingen-Fridingen sind Alisha Pawlowski und Anna Schall dabei, die sich für diese DM qualifiziert haben. Beide gehören dem jüngeren Jahrgang der Klasse U 18 an, sodass es mit einer vorderen Platzierung schwer wird.

Anna Schall wird am Freitag um 12.55 Uhr in den Vorläufen über 800 Meter antreten. Mit ihrer Bestzeit von 2:13,41 Minuten steht sie nach den gemeldeten Vorleistungen an achter Stelle unter den 24 Teilnehmerinnen. Für den Endlauf am Samstag um 16.45 Uhr qualifizieren sich die acht Zeitbesten. Das könnte bei optimalem Verlauf gelingen. Sollte es Anna Schall nicht gelingen, ins 800-Meter-Finale einzuziehen, bliebe ihr am Samstag noch die Option eines Startes über 1500 Meter Hindernis. Dort hat sich aber nur Außenseiterchancen.

Das zweite LG-Eisen im Feuer dieser DM ist Alisha Pawlowski, die ebenfalls schon am Freitag ab 14 Uhr beim Hochsprung im Einsatz sein wird. Ihre Bestleistung steht bei 1,73 Meter. Außer ihr haben unter den 14 qualifizierten Springerinnen aber noch weitere sieben Starterinnen Höhen zwischen 1,73 Meter und 1,80 Meter in diesem Jahr geschafft. Auch für Alisha Pawlowski wäre eine Platzierung unter den ersten acht Sportlerinnen ein großer Erfolg.