Anna Schall schafft DM-Norm über 1500 Meter

Fünf verschiedene Orte, jeweils mit einem ähnlichen Ergebnis: Egal wo die Nachwuchs-Leichtathleten der LG Tuttlingen-Fridingen am Wochenende antraten. Die Sportler von der Donau präsentierten sich in guter Form. Vor allem auf den längeren Strecken gelangen beachtliche Leistungen.

Flora Ames hatte sich in der Klasse W 14 für die baden-württembergische Meisterschaft auf den Langstrecken qualifiziert. Nachdem sie am Wochenende zuvor bei einem Test noch verletzungsbedingt hatte aufgeben müssen, war es ihr gelungen, für den Wettkampf in Freiburg über 2000 Meter doch einigermaßen fit zu werden. Trotz der für längere Distanzen nicht förderlichen hochsommerlichen Temperatur von 29 Grad Celsius gelang Ames ein mutiger Lauf, der ihr in der guten Zeit von 7:47,10 Minuten den erfreulichen siebten Platz dieser Landesmeisterschaft einbrachte.

Ihre Trainingspartnerinnen Anna und Larissa Schall versuchten sich bei der Bahneröffnung in Stuttgart auf der Strecke über 1500 Meter. Nachdem Anna Schall zunächst die Führung übernommen hatte, setzte sich bald mit Charlotte Römer eine Kaderathletin des LAZ Ludwigsburg an die Spitze und sorgte für ein flottes Tempo. Die LG-Läuferin hielt aber mit und kämpfte auf der Zielgeraden in einem engen Spurt noch um den Sieg. Letztlich unterlag Anna Schall knapp mit 61 Hundertstelsekunden Rückstand. Mit der Zeit von 4:49,17 Minuten steigerte die 15-Jährige ihre Bestleistung sogar um fünf Sekunden. Damit erfüllte sie auf Anhieb schon die Norm für die Deutsche Meisterschaft. Ihre Zeit wurde im vergangenen Jahr in Württemberg in der Klasse U 18 nur von zwei Läuferinnen unterboten. Auch Larissa Schall lief als Dritte dieses Laufes in 5:11,27 Minuten ebenfalls eine beachtliche Zeit.

Eisold auf Anhieb Zweiter im Stabhochsprung

Moritz Eisold wird am kommenden Wochenende erstmals einen Neunkampf der Klasse M 14 bestreiten. Da die LG über keine Trainingsmöglichkeit für den Stabhochsprung verfügt, nutzte Eisold am Sonntag eine Veranstaltung in Engen, um sich an diese Disziplin heranzutasten. Unter Anleitung von Trainer Franz Saile stieg er bei der Anfangshöhe von 1,70 Meter ein und übersprang bis zum gelungenen Versuch über 2,20 Meter immerhin fünf Höhen. Weil Eisold einen Versuch mehr als Konkurrent Jamie Buob aus der Schweiz benötigte, landete er auf dem zweiten Platz.

Tags zuvor war Jonas Schneider in Engen bereits in der Klasse M 12 am Start. Als Jüngster im Feld lieferte er mit 13,12 Sekunden über 80 Meter Hürden, 1,20 Meter im Hochsprung und 3,61 Meter im Weitsprung gute Leistungen ab. Am stärksten ist aber seine Weite von 38 Metern im Ballwurf einzuschätzen, mit der er die gesamte Konkurrenz hinter sich ließ. Im Hochsprung landete der LG-Starter auf einem geteilten dritten Platz.

Annika Vogt testete in der Klasse W 14 am Sonntag ihre Form beim Springer-und Werfertag in Weilstetten. Jeweils einen Podestplatz holte sie sich dabei im Hochsprung mit 1,39 Meter (dritter Platz) und mit dem Diskus und 19,23 Meter (zweiter Platz). Auch im Weitsprung mit 4,19 Meter (siebter Platz) und im Kugelstoßen mit 7,84 Meter (fünfter Platz) konnte sie durchaus überzeugen.