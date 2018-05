Anna Schall schafft die DM-Norm über 800 Meter

Nach einem Wochenende ohne Wettkampf haben sich die Schall-Zwillinge von der LG Tuttlingen-Fridingen nun eindrucksvoll zurückgemeldet. Larissa Schall erreichte im Dreisprung eine klare neue Bestleistung. Und Anna Schall erfüllte gleich beim ersten Start über 800 Meter in dieser Saison die Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften.

Beim Sprungmeeting in Tailfingen legte Larissa Schall eine tolle Serie im Dreisprung hin. Nach einer Bestweite von 9,66 Meter im vergangenen Jahr ging es nun in großer Konstanz gleich in fünf der sechs Versuche über die Zehn-Meter-Marke. Mit einer Steigerung auf 10,36 Meter schaffte sie als Zweitplatzierte schon zu Saisonbeginn die Norm für die Teilnahme an den Süddeutschen Meisterschaften.

Die beiden Schwestern gingen am Sonntag in Uhingen (bei Göppingen) bei den dortigen Regionalmeisterschaften über 800 Meter an den Start. Für Anna Schall ging es dabei auch darum, sich mit einer guten Zeit für die Nominierung für den Jugendländerkampf in Brixen zu empfehlen. Eigentlich hatte sie den Lauf auch mit einer schnellen Anfangsrunde eröffnen wollen. Dann orientierte sie sich aber wohl zu stark am Tempo der zwei Jahre älteren Leonie Horn (DJK Ellwangen-Virngrund), die im vergangenen Jahr deutlich schneller als sie gewesen war.

„So ging sie die 400 Meter etwa in 70,5 statt in angepeilten 65 Sekunden durch“, konstatierte Trainer Franz Saile kritisch. Dann aber drückte Anna Schall gewaltig aufs Tempo und distanzierte die Favoritin auf den letzten 200 Metern noch deutlich. In tollen 2.17,20 Minuten unterbot sie die DM-Norm noch um eine volle Sekunde. Leonie Horn musste sich in 2.18,49 Minuten mit Platz zwei begnügen. Und auch Larissa Schall kam nach einem guten Lauf als Dritte in 2.26,61 Minuten fast an ihre Bestleistung heran.