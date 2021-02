Anna Schall läuft neue Hallenbestzeit über 800 Meter

Auch die Sportler haben es in dieser Pandemie nicht leicht. Davon kann die Leichtathletin Anna Schall von der LG Tuttlingen-Fridingen ein Lied singen. Ein richtiges Hallentraining war für sie schon lange nicht mehr möglich. Und dann machte im Januar der Schnee das Laufen im Freien lange unmöglich. Doch die 18-jährige Kaderathletin ließ sich davon nicht unterkriegen und hat dann eben versucht, sich daheim auf dem Laufband fit zu halten.

Dass ihr das gelungen ist, bewies sie am vergangenen Samstag, als sie im Sindelfinger Glaspalast sogar eine neue Hallenbestzeit über 800 Meter aufstellen konnte. Das ist umso erstaunlicher, weil in diesem Winter die meisten Meisterschaften und Wettkämpfe, die als Motivationsanreiz hätten dienen können, abgesagt werden mussten. Da also in Deutschland in dieser Hallensaison im Wesentlichen nur internationale Meetings und die Aktiven-DM auf dem Programm stehen, hat der WLV für seine Kaderathleten zusätzliche Wettkampfformen entwickelt.

So konnte dann Anna Schall vor zwei Wochen bei einem Trainingswettkampf in der Karlsruher Europahalle in einem Lauf über 1000 Meter zusammen mit vier weiteren Kaderathletinnen erstmals ihre Form überprüfen. Dabei erreichte sie als Zweite hinter der Freiburgerin Jolanda Kallabis, die genauso wie Anna im vergangenen Jahr einen Meistertitel bei der Deutschen Jugendmeisterschaft gewonnen hatte, mit 2:52,8 Minuten eine richtig starke Zeit.

Eine Woche darauf zeigte die LG-Läuferin im Sindelfinger Glaspalast bei ihrem ersten Lauf über 800 Meter in dieser Saison quasi im Alleingang mit 2:12,09 Minuten eine weitere starke Leistung. Und nun stand für Anna Schall am vergangenen Samstag in Sindelfingen das erste offizielle Rennen dieses Jahres über 800 Meter im Rahmen eines Kaderwettkampfs in Sindelfingen an.

Dabei siegte überlegen die mehrfache Deutsche Meisterin und WM-Teilnehmerin Hanna Klein (Tübingen) in 2:06 33 Minuten vor der Münchnerin Jana Reiner in 2:08,41 Minuten.

Dahinter lieferte sich Anna Schall ein schönes Duell mit der Karlsruherin Adeline Haisch, das sie in einer neuen Hallenbestzeit von 2:11,11 Minuten klar für sich entscheiden konnte. Wenn man die schwierige Vorgeschichte bedenkt, ist das eine ganz außergewöhnliche Leistung des großen Talents aus Mühlheim-Stetten.

Da in dieser Hallensaison für Anna weder Landesmeisterschaften noch die Deutsche Jugendmeisterschaft stattfinden können, steht für sie demnächst wohl nur noch ein Testlauf über 400 Meter auf dem Programm.

Auch Annas Vereinskollegin Alisha Pawlowski hatte sich für diese Hallensaison einiges vorgenommen. Nachdem sie im Herbst ihr Studium in den USA an der Nevada University aufgenommen hatte, standen für sie im Januar die ersten Wettkämpfe für ihr Team an. Mit leichten Rückenbeschwerden konnte sie aber nur im Hochsprung starten und überzeugte zwei Mal mit jeweils 1,70 Meter. Da ihre Beschwerden aber anhielten, muss sich die Tuttlingerin vorerst zurückhalten und hofft dann im März für ihr „Wolfpack Team“ wieder auftrumpfen zu können.