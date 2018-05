Anna Schall läuft in Karlsruhe auf Platz vier

Drei Leichtathletinnen der LG Tuttlingen-Fridingen haben große Bewährungsproben mit Bravour bestanden. Die Schall-Zwillinge trumpften beim großen Läufermeeting in Karlsruhe mit Bestzeiten auf. Und Alisha Pawlowski sicherte beim Jugendländerkampf in Brixen im Hochsprung wichtige Punkte für die Mannschaft Baden-Württembergs.

Fast 500 Läuferinnen haben bei der dritten Langen Laufnacht in Karlsruhe versucht, auf den Strecken von 800 bis 5000 Meter ihre Bestzeiten oder Normen für nationale und internationale Meisterschaften anzugreifen. Unter ihnen auch Anna und Larissa Schall, die in der Klasse U 18 über 800 Meter auf ein Feld von fast 30 Teilnehmerinnen trafen. Je nach Leistungsstärke wurden dabei Zeitläufe aus unterschiedlichen Altersklassen eingeteilt.

Larissa Schall zeigte in ihrem Lauf eine mutige und doch kontrollierte Leistung. Nach forschem Beginn hielt sie konsequent durch und verbesserte als Zweite dieses Laufes ihre Bestzeit um über zwei Sekunden. Mit 2.23,87 Minuten kann sie nun auf einen bemerkenswerten Hausrekord stolz sein. In Karlsruhe brachte ihr das in der Gesamtwertung aller Läufe einen guten Mittelplatz ein.

Anna Schall wurde auf Grund ihrer Vorleistungen in den zweitschnellsten der fünf Zeitläufe eingereiht. Vielleicht etwas zu mutig ging sie die ersten 200 Meter enorm schnell an und hielt sich lange unter den drei führenden Läuferinnen auf. In der zweiten Runde musste sie dann einige der durchwegs älteren Konkurrentinnen passieren lassen und war anfangs der Zielgeraden etwas eingeklemmt. So konnte sie nicht ganz ihren gefürchteten Endspurt einsetzen. Dennoch platzierte sie sich als Fünfte dieses Laufes hervorragend und verbesserte ihre Jahresbestzeit um fast eine Sekunde. Mit 2.16,39 Minuten verpasste sie ihre letztjährige Bestzeit nur ganz knapp.

Erst im Hauptlauf am späten Abend wurde Anna Schalls Zeit noch von drei Jugendlichen ihrer Altersklasse unterboten, so dass sie als 15-Jährige gegen starke Konkurrenz aus ganz Deutschland und der Schweiz den vierten Platz der Klasse U18 erreichte.

Länderkampf-Einsatz

Alisha Pawlowski ging am für die Landesauswahl Baden-Württembergs beim traditionellen Jugendvergleichskampf in Brixen an den Start. Außer dieser Mannschaft gingen Teams aller 15 Regionen Italiens sowie aus Bayern und Slowenien in diesen reizvollen Vergleich mit jeweils einem Starter pro Disziplin. Unter den 18 Hochspringerinnen begann die Tuttlingerin konzentriert und übersprang die ersten beiden Höhen jeweils im ersten Versuch. Über 1,65 Meter brauchte sie allerdings drei Versuche, wobei der letzte jedoch sehr überzeugend war. Bei der Höhe von 1,68 Meter brachte sie nicht genügend Dynamik in ihren Anlauf, so dass sie sich diesmal mit übersprungenen 1,65 Meter begnügen musste. Damit landete sie auf dem sechsten Platz und steuerte wertvolle Punkte zum fünften Platz Baden-Württembergs in der Gesamtwertung bei. Vorne lagen die Mannschaften der Lombardei und Bayerns.

„Nach diesem ersten erfolgreichen Wettkampfabschnitt im April und Mai steht für uns nun eine neue Trainingsphase an, bevor in zwei Wochen mit den Landesmeisterschaften der nächste Höhepunkt wartet“, skizziert LG-Trainer Franz Saile die sportliche Planung für seine vielversprechenden Schützlinge.