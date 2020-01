Anna Schall ist Landesmeisterin über 800 Meter

Einen weiteren großen Erfolg hat Anna Schall von der LG Tuttlingen-Fridingen am Wochenende errungen. Bei den Baden-Württembergischen Leichtathletik-Meisterschaften der Klasse U20 ist sie souverän Meisterin im Lauf über 800 Meter geworden. Abgerundet wurde dieser tolle Erfolg von ihrer Zwillingsschwester Larissa, die im selben Lauf auf den hervorragenden dritten Platz kam.

LG-Trainer Franz Saile war mit gemischten Gefühlen nach Mannheim gefahren. Tags zuvor hatte er die krankheitsbedingte Absage von Alisha Pawlowski erfahren müssen, die als eine der Favoritinnen im Hochsprung gegolten hatte. Aber Anna und Larissa Schall sowie Christin Rodinger machten diesen Ausfall durch glänzende Leistungen wett.

Im Lauf über 800 Meter übernahm Anna Schall als eine der Favoritinnen in der zweiten Runde energisch die Führung und setzte sich auf den letzten beiden Runden ganz klar ab. In der guten Zeit von 2.15,78 Minuten siegte sie letztlich deutlich mit über drei Sekunden Vorsprung vor Kim Bödi (VfL Sindelfingen), die in 2.19,16 Minuten Zweite wurde.

Dahinter aber entspann sich ein harter Kampf um Platz drei. Marie Kazmeier (Neckarsulm), die lange Zeit vorne mitgemischt hatte, wurde auf den letzten 100 Metern unerwartet von Larissa Schall überspurtet. Larissa Schall verwies als überraschende Dritte die mit einer besseren Vorleistung angereiste Neckarsulmerin in 2.23,93 Minuten um über eine Sekunde auf Platz vier. Die Freude im LG-Lager über die Zwillingsschwestern auf dem Siegerpodest war groß.

Kurz zuvor hatte Larissa Schall am Sonntag schon im Dreisprung stark aufgetrumpft. Mit einer neuen Bestleistung von 11,33 Meter sicherte sie sich den fünften Platz und verpasste dabei einen weiteren Podestplatz nur um neun Zentimeter. Damit entschädigte sie sich für eine kleine Enttäuschung am Samstag. Da hatte sie über 1500 Meter eigentlich die DM-Norm von 4.55 Minuten angepeilt. Mit ihrer Zeit von 5.02,81 Minuten verpasste sie als Zehnte dieses Ziel und war deswegen am Sonntag mit ihren beiden tollen Leistungen und ihrem ersten Podestplatz bei einer Landesmeisterschaft über 800 Meter umso glücklicher.

Auch Christin Rodinger als dritte LG-Starterin in Mannheim konnte sich über ein starkes Wochenende freuen. Im Weitsprung hatte sie eine gute Serie mit vier Sprüngen über fünf Meter und landete mit 5,17 Meter auf dem achten Platz. Eine noch bessere Platzierung erreichte sie im Hochsprung, wo sie erstmals wieder 1,60 Meter gleich im ersten Versuch übersprang und gute Sechste wurde. Auch über 60 Meter Hürden kam sie fast an ihre Bestleistung heran. Nach 10,03 Sekunden im Vorlauf sicherte sie sich in den Endläufen mit einer Steigerung auf 9,85 Sekunden den nicht erwarteten achten Platz.

Die Leichtathleten der LG sind auch in den nächsten Wochen im Einsatz. Trainer Franz Saile ist am kommenden Wochenende mit Moritz Eisold bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Leverkusen. Und eine Woche später starten Alisha Pawlowski und Anna Schall bei den Süddeutschen Meisterschaften in Sindelfingen. Am 15./16. Februar stehen dann die Deutschen Jugendmeisterschaften in Neubrandenburg auf dem Programm.