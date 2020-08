Anna Schall ist die Jüngste bei der Deutschen Meisterschaft

Lange Zeit ist es ja fraglich gewesen, ob in diesem Corona-Jahr überhaupt eine Deutsche Meisterschaft in der Leichtathletik stattfinden kann. Nun wird am kommenden Wochenende doch dieser Wettbewerb in Braunschweig ausgetragen, wenn auch unter ganz besonderen Bedingungen. Für die heimischen Sportfreunde ganz besonders interessant ist die Tatsache, dass mit Anna Schall auch eine Athletin aus dem Kreis Tuttlingen über 800 Meter der Frauen mit am Start sein wird.

Seit den Glanzzeiten eines Peter Braun in den 1980er-Jahren hatte von der LG Tuttlingen-Fridingen nur noch die Fridinger Mittelstrecklerin Jessica Steidle vor einigen Jahren die DM-Qualifikation geschafft. Am kommenden Samstag präsentiert sich nun mit der erst 17-jährigen Anna Schall ein großes Talent auf der großen nationalen Bühne.

Die Freude über diesen Erfolg wird natürlich etwas getrübt durch die schwierigen Umstände. Zwar wird diese Deutsche Meisterschaft in ARD und ZDF live übertragen, aber im Stadion selbst sind keine Zuschauer zugelassen. Die Teilnehmer und Betreuer haben auch nur für die Zeit ihres Wettkampfes Zugang ins Stadion und können die anderen Disziplinen nicht selbst mitverfolgen.

Auch wenn also beispielsweise die Eltern von Anna Schall den Lauf ihrer Tochter nicht selbst im Stadion sehen können, so sollte das nicht die Freude der Athletin über diesen großen Auftritt schmälern. Mit ihrer kürzlich aufgestellten Bestzeit von 2:08,89 Minuten hat sie sich auf Platz 15 der deutschen Ranking-Liste geschoben und wird damit als Jüngste der 21 qualifizierten Läuferinnen in Braunschweig an den Start gehen.

Am Samstag um 12.35 Uhr beginnen die drei Halbfinalläufe über 800 Meter. Die jeweils beiden Erstplatzierten und nur zwei weitere Zeitschnellste setzen sich daraus für den Endlauf am Sonntag (17.35 Uhr, live im ZDF) durch. Für Anna Schall wird also ein Weiterkommen wohl kaum möglich sein, aber allein die Teilnahme an dieser Deutschen Meisterschaft muss als Riesenerfolg gewertet werden.

Als Favoritinnen über 800 Meter gelten eindeutig die beiden Münchnerinnen Christina Hering und Katharina Trost, die als Vereinskolleginnen wohl wieder einmal den Titel unter sich ausmachen werden. Da aber Anna Schall als spurtstarke Läuferin bekannt ist, könnte das Talent aus Mühlheim-Stetten vielleicht doch für eine gute Platzierung sorgen.