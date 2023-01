Das sind die beliebtesten Vornamen 2022 in Tuttlingen

Zehn Mal Theo und je acht Mal Anna und Mia: Das sind die beliebtesten Vornamen der Tuttlinger Neugeborenen im Jahr 2022. Insgesamt gab es beim Standesamt Tuttlingen 957 beurkundete Geburten. Dabei gibt es jedoch auch einen traurigen Rekord: Mit sechs tot geborenen Babys gab es 2022 mehr Totgeburten als in den Vorjahren.

Die gemeldeten Geburten sind in Tuttlingen wieder leicht rückgängig. Im Jahr zuvor (2021) waren dem Standesamt 1012 Neugeborene gemeldet worden, im Jahr 2020 insgesamt 994. Wie schon in den Vorjahren sind darunter mehr Jungen (501) als Mädchen (456). Gezählt werden dabei all diejenigen, die in Tuttlingen geboren sind. Auswärts geborene Tuttlinger werden vom Standesamt der jeweiligen Geburtsstadt erfasst.

Viele Namen nur einmal gewählt

Kreativ waren Eltern bei der Wahl der Namen ihrer Kinder: Die Statistik des Standesamtes nennt insgesamt 302 verschiedene Mädchen- und 315 unterschiedliche Jungennamen. Ein Großteil von ihnen wurde nur einmal vergeben. Das liegt mitunter aber auch an verschiedenen Schreibweisen: So wird der Name Mohammed beispielsweise auch Muhammed oder Moham(m)ad geschrieben.

Erklärung für Totgeburten

Auffallend an der Jahresstatistik 2022 ist ein trauriger Umstand: Sechs Babys kamen tot zur Welt. In den Vorjahren waren es maximal drei gewesen: drei Totgeburten im Jahr 2018, zwei im Jahr 2019, eine im Jahr 2020 und drei im Jahr 2021.

Die einmalig etwas höhere Zahl von sechs Totgeburten ist statistisch gesehen nicht aussagekräftig. Aline Riedmüller

Das Tuttlinger Klinikum erklärt sich die diesjährige Zahl wie folgt: „Ein Grund, weshalb es im letzten Jahr hier in Tuttlingen mehr Totgeburten gab als sonst, ist, dass auch Frauen aus anderen Landkreisen zu uns überwiesen wurden“, sagt Sprecherin Aline Riedmüller.

In 99 Prozent der Fälle wüssten die Schwangeren im Falle einer Totgeburt bereits vor der Geburt, dass ihr Kind nicht mehr lebe. Meistens würde dies bei einer Untersuchung beim niedergelassenen Frauenarzt festgestellt werden. „Dieser überweist sie dann in ein Klinikum, wo die Geburt des toten Kindes dann eingeleitet wird und die Frau betreut wird.“ Riedmüller stellt jedoch klar: „Die einmalig etwas höhere Zahl von sechs Totgeburten ist statistisch gesehen nicht aussagekräftig.“

Einwohnerzahl steigt

Zurückgegangen sind im Jahr 2022 die Sterbefälle: 628 Tuttlinger starben. Im Vorjahr waren es 701 gewesen, zuvor 662 (Jahr 2021). Insgesamt stieg die Einwohnerzahl Tuttlingens weiter an: Zum 31. Dezember 2021 lebten 37.985 Menschen in der Stadt – rund 793 mehr als im Vorjahr. Zurückzuführen ist der Zuwachs in erster Linie auf Zuzüge, teilt die Stadtverwaltung mit.

Wieder ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist bei der Zahl der Eheschließungen zu erkennen: 104 Paare gaben sich 2022 vor Tuttlinger Standesbeamten das Ja-Wort, 2021 waren es noch 117. Darunter waren vier gleichgeschlechtliche Eheschließung, die in dieser Form seit 2017 möglich sind.

Eher konservativ sind die Tuttlinger bei der Namensführung: 84 Brautpaare bestimmten einen Ehenamen, 20 Paare entschieden sich dafür, keinen Ehenamen zu erklären. Für einen Doppelnamen entschieden sich sechs Paare.