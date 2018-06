Anna Iaconeta hat den schönsten Hund

Bei der Jahreshauptversammlung des Tuttlinger Vereins für Deutsche Schäferhunde sind Ehrungen sowie Wahlen der gesamten Vorstandschaft im Mittelpunkt gestanden.

Bei den Ehrungen wurde Anna Iaconeta das Große Jugendsportabzeichen Zucht verliehen. Steffen Spath bekam das WUSV Sonderleistungssportabzeichen Stufe 1. Helmut Schindler wurde für sechsjährige Amtstätigkeit im Verein geehrt.

Im Anschluss wurden die Vereinssieger 2017 nominiert. Den Pokal Ausstellung „Schönster Hund“ ging zum dritten Mal in Folge an Anna Iaconeta, sie erreichte mit „Fanta vom Natzental“ stolze 66 Punkte. Der Pokal für den besten Fährtenhund erhielt ebenfalls zum dritten Mal in Folge Steffen Spath, er erzielte mit „Orkan von der Germanenquelle“ 97 Punkte in FH 2. Der Vereinsmeistertitel Leistung wechselte dieses Mal den Besitzer und ging an Monika Graf mit „Jakob vom Wolfsdreieck“. Das Team erreichte 275 Punkte in IPO 3.

Bei den Neuwahlen wurde Steffen Spath als Vorsitzender bestätigt, der ferner nun auch das Amt des Zuchtwarts neu besetzt. Monika Graf wurde als stellvertretende Vorsitzende wiedergewählt, sie übernimmt auch das Schriftführeramt.

Mehrere Ämter in Doppelfunktion

Jugendwartin Monika Fuchs wurde bestätigt, weiter wurde sie neu in das Amt des Kassenwartes gewählt. Neu in der Vorstandschaft sind Sybille Schlesiger als Ausbildungswartin sowie Anton Graf als Beisitzer. Zur Delegiertenversammlung in Leinfelden-Echterdingen wurden Steffen Spath und Monika Graf gewählt, Kassenprüfer sind Susanne Seyfried und Michelle Vosseler. (pm)