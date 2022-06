Anmeldewoche für die TUPF startet

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Tuttlinger Schulkinder von sechs bis zwölf Jahren auf ein vielfältiges TUPF-Programm in den Sommerferien freuen. Die Anmeldewoche startet am 27. Juni.

In den Sommerferien ist das Angebotsspektrum groß, sodass hoffentlich alle kleinen Abenteurer auf ihre Kosten kommen und den Sommer mit TUPF genießen können – egal ob für Sportbegeisterte, Naturliebhaber, kreative Künstler oder Neugierige. Die Flyer mit Informationen zur Anmeldung, den Zeiten und dem Programm sind im Umlauf und auf der Homepage der Stadt Tuttlingen veröffentlicht. Anmelden kann man sich vom 27. Juni bis zum 1. Juli ausschließlich online unter www.tupf.ferienprogramm-online.de. Die Vergabe der Betreuungsplätze erfolgt nach Anmeldedatum.