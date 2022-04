Anmeldefrist für Sommer-Flohmarkt von PROTUT startet

Seit fast 30 Jahren organisiert der Gewerbe- und Handelsverein PROTUT Flohmärkte in Tuttlingen. Am 28. Mai ist es wieder soweit: Vom Kinderspielzeug, über Kleidung und Haushaltswaren bis hin zu Sammlerstücken und Antiquitäten ist alles zu finden was das Trödler-Herz begehrt.

Aufgrund der großen Nachfrage in den vergangenen Jahren ist es ratsam, sich zeitnah einen der Standplätze zu sichern. Diese werden der Reihe nach vergeben und stehen nur begrenzt zur Verfügung.

Weitere aktuelle Infomationen rund um den Flohmarkt sowie die Kontaktdaten zur Anmeldung gibt es unter www.protut.de