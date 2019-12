Angst weicht schnell der Neugier

Erwartungsvolle Spannung von hunderten von Kindern und ihren Begleitern liegt in der Luft, als sich am Samstagnachmittag in der fast ausverkauften Stadthalle Tuttlingen der Vorhang zu dem Familienmusical „Die Schöne und das Biest“ hebt. Und sie sind nicht enttäuscht worden: Ein phantasievolles wandlungsfähiges Bühnenbild, rhythmisch ansteckende Melodien, mitreißende Choreographien, einprägsame Texte, herrliche Kostüme und ein lebendig agierendes Ensemble haben von Beginn begeistert.

Das Theater Liberi hatte mit dem Stück „Die Schöne und das Biest“ einen inzwischen „echten Kinderklassiker“ auf die Bühne gebracht, und diesen mit flotten, ohrwurmtauglichen Melodien sowie aktualisierten Texten unterhaltsam und unbeschwert präsentiert. Dabei standen bei der zauberhaften und märchenhaften Inszenierung wieder die zentralen Werte wie Freundschaft, Toleranz, Selbstvertrauen und Mut im Mittelpunkt. „Ich will die Charaktere in die Lage versetzen, sich zu wehren und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Es kommt nicht einfach die gute Fee, die das Happy End bringt“, erklärte Liberi-Autor Helge Fedder in einem Interview; dementsprechend bearbeitet er die Geschichten.

Als am Samstagnachmittag Belle, die jüngste Tochter für ihren Vater, um dessen vermeintliche Schuld zu begleichen, freiwillig in das Schloss des Biestes einzieht, fieberten die jungen und älteren Besucher in der Stadthalle richtig mit. Sie spürten die Furcht Belles vor dem Unbekannten, die zunächst vorherrschte. Erlebten fasziniert mit, wie die Angst schnell der Neugier wich, und Belle mit ihrer selbstbewussten, fröhlichen und unbekümmerten Art die harte Schale des Biestes knackte, mit ihm tanzte und lachte.

„Hör nicht auf deine Augen – sieh mit dem Herzen“, für Belle war dies der Schlüssel zum Glück. Gemäß dem Refrain „Sieh mit dem Herzen, fühl was dich bewegt und du wirst merken, dass alles geht“, überwand sie alle Furcht und Angst, lüftete das Geheimnis um den geheimnisvollen Prinzen, das Biest, und die verzauberten Wesen im Schloss. Am Ende siegte, aufgrund ihres starken Willens, die Liebe und das Glück. Tosender Applaus war der Dank für die Akteure, und die großen und kleinen Besucher verließen mit glänzenden, strahlenden Augen und einem guten Gefühl den Saal, um im Foyer dann den Tisch mit den Schauspielern im wahrsten Sinne des Wortes zu stürmen, um diesen ganz nah zu sein und eines der begehrten Autogramme zu bekommen.