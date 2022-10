Angst vor kaltem Winter: Elektroöfen sind nicht die Lösung

Der Winter rückt immer näher und die Angst vor Gasknappheit und steigenden Preisen auch bei alternativen Heizstoffen wie Holz, Öl und Pellets ist bei vielen Menschen präsent.

Viele sind auf der Suche nach Alternativen und bekommen sie online durch Werbeanzeigen auf Facebook, Youtube und Co auch geliefert: portable Elektroöfen, nicht nur klein und handlich, sondern angeblich auch preisgünstig im Unterhalt und dabei wahnsinnig effektiv. Klingt nach einer guten Lösung. Doch Vorsicht ist geboten, sagt Tina Götsch, Energieberaterin bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, auf Nachfrage unserer Redaktion.

Wer dieser Tage mal in einen Baumarkt geht, findet das Regal mit den Elektroöfen nicht selten leer. Die Menschen greifen darauf zurück, um so sicherzustellen, dass sie auch bei leeren Gasspeichern und steigenden Preisen für Öl und Holz im kommenden Winter ein warmes Zuhause haben. Bekräftigt werden sie darin durch Online-Werbeanzeigen, die mit portablen Heizlüftern die eierlegende Wollmilchsau versprechen.

Strom ist und bleibt die teuerste Heizmethode

Doch das sind sie nicht, weiß Energieberaterin Tina Götsch. „Egal, welcher Heizlüfter, alle sind ineffizient und heizen mit Strom, der teuersten Variante.“ Zudem sind sie relativ laut und der Staub verbrennt an den Heizdrähten, was zu schlechter Luft führt. Und Götsch fügt hinzu:

„Das ist Panikmache, da wird mit der Angst der Leute Geld verdient.“

Der Stromverbrauch dieser Geräte liege bei 350 Watt. Lasse man eines dieser Geräte nur fünf Stunden laufen, mache das 1,75 kWh. Das mal 36 Cent pro Kilowattstunde mache 63 Cent pro Tag, also knapp 20 Euro pro Monat. Für ein Gerät, das maximal einen Raum heizt.

Als Notfallgerät möglich, nicht als Dauerlösung

Dabei kann Götsch die Menschen, die sich ein solches Gerät zulegen, durchaus verstehen. „Sie denken sich, bevor ich es ganz kalt habe, weil alle anderen Heizquellen versagen, kaufe ich einen Heizlüfter.“ Als Notfallgerät sei das auch sicher denkbar, nicht aber als Dauerlösung. Zumal das deutsche Stromnetz gar nicht für eine Vielzahl dieser Geräte ausgelegt sei. Wenn nun plötzlich viele dieser Geräte angeschlossen werden, „haben wir sofort einen Stromausfall“.

Ursprünglich entwickelt wurden die kleinen, portablen Heizlüfter, übrigens für Schweden, berichtet Götsch. Dort sei der Strompreis deutlich günstiger als ins Deutschland, liege aktuell bei 21 Cent pro Kilowattstunde.

Elektroöfen sind „Schmarrn“

Auch für die User unserer Facebook-Gruppen „Trossinger Stadtgeflüster“ und „Du weißt, dass du aus Tuttlingen bist, wenn...“ sind Elektroöfen keine Option. Auf Nachfrage unserer Redaktion, wie sie sich auf den Winter vorbereiten und ob sie sich einen Elektroofen anschaffen, sind die Meinungen ziemlich einheitlich.

„Was soll ich einen Elektro-Ofen kaufen, wenn die Strompreise genauso steigen“, fragt Udo Tietz und Kai-Uwe Schild schreibt: „Wer sich einen Elektro-Heizkörper zulegen will, kann sein Geld auch verschenken. Die fressen Strom ohne Ende und können dazu auch noch saugefährlich sein.“

Angst vor Stromausfall

Und auch Stefanie Monika findet Elektroöfen „Schmarrn“. Außerdem: „Wenn alle die Dinger einstecken? Dann darf sich auch niemand über einen Stromausfall beschweren. Diese elektrischen Heizgeräte ziehen Saft ohne Ende.“

Man solle lieber mit Bedacht heizen, ein, zwei Grad weniger und vielleicht auch mal ein Paar Socken oder einen warmen Pulli anziehen. Dazu einmal gut durchlüften und dann Fenster zu. Man soll sich keine Panik machen, ändern könne man es ohnehin nicht.

Auch diese Meinung teilen viele der User. „Einfach so leben wie bisher. Was man am Ende vom Jahr nachzahlen muss oder rausbekommt wird man sehen. Ich mach mich da nicht deswegen verrückt“, schreibt beispielsweise Marko Roth. Vorsorglich ein bisschen Geld für den Extrabetrag zur Seite gelegt hat indes Otto Nnamrreh. Strom gespart habe er schon immer, achte nun aber noch mehr darauf.