Angriff mit Holzlatte voller Nägel: Prozess beginnt

Der Prozess gegen Said K. beginnt heute am Amtsgericht Tuttlingen. Der mutmaßlich aus Pakistan stammende Asylberwerber muss sich unter anderem wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen verantworten.

Dabei geht es unter anderem um einen Vorfall im Mai dieses Jahres, als K. mehrere Menschen im Bereich des Landratsamtes mit einer mit Nägeln gespickten Holzlatte attackiert hatte – darunter auch Bernd Mager, Sozialdezernent des Landkreises und Mitglied des CDU-Kreisvorstandes. Er hatte Said K. zunächst zu beruhigen versucht und ihn letztlich überwältigt. Dabei wurde Mager im Gesicht verletzt.

Eine Holzlatte gespickt mit Nägeln. Damit hatte Said K. im Mai Sozialdezernent Bernd Mager angegriffen. Jetzt wir ihm der Prozess gemacht.

Der Fall hatte für überregionale Aufmerksamkeit gesorgt. Said K. droht eine Haftstrafe von bis zu vier Jahren. Mit einem Urteil ist am Montag noch nicht zu rechnen. Für die Verhandlung sind mehrere Prozesstage eingeplant.

Der Asylantrag des 48-Jährigen war bereits 2016 abgelehnt worden. Eine Abschiebung war laut Landratsamt noch nicht möglich, da der Mann über keine Ausweispapiere verfügt und sich die Nationalität so nicht zweifelsfrei feststellen lasse.