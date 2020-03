Zu einigen Veranstaltungen lädt der Möhringer Angelsportverein in diesem Jahr ein. Damit diese reibungslos über die Bühne gehen können, appellierte der Vereinsvorsitzende Axel Geiger bei der Hauptversammlung an die Mitglieder Arbeitsdienste zu übernehmen.

„Eine Gemeinschaft lebt davon, dass es Menschen gibt, die mehr tun als sie müssen“. Allerdings müssten alle ihren Anteil leisten, da es ansonsten nicht möglich ist, alle Aufgaben, die in einem Verein anfallen, erbringen zu können, so Geiger. Er hofft auch in diesem Jahr auf die Bereitschaft der Mitglieder zur Hilfe bei den anstehenden Terminen.

Als einer der wichtigsten stehe wieder der traditionelle Fischverkauf am Gründonnerstag auf dem Möhringer Hechtplatz auf dem Programm. Für den Verein stelle dies die größte Einnahme des ahres dar, erklärte Geiger. Denn ohne diese Einnahmen könnten die anstehenden Aufgaben in finanzieller Hinsicht nicht bewältigt werden. In diesem Jahr soll auch wieder das Dammfest stattfinden. Außerdem wird ein Angelausflug geplant.

Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Horst Bohnsack in Abwesenheit geehrt. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde der Vorsitzende Axel Geiger geehrt. Für seine 15-jährige Mitgliedschaft wurde Helmut Kräuter, der auch nicht anwesend war, ausgezeichnet. 15 Jahre im Vorstand tätig ist Jürgen Haller. Auch er erhielt eine Auszeichnung.

Bei den Neuwahlen wurde der stellvertretende Vorsitzende Jörg Biehler im Amt bestätigt. Zum Protokollführer wurde Jürgen Haller und zum Jugendwart Benjamin Behnke bestimmt Als Beisitzer wurden Karl-Eberhard Behnke und Harald Jung gewählt. Zum Kassenprüfer wurde Peter Heller bestellt.