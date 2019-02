Angelo Kelly kommt mit Familie und Band

Mit dem von ihm komponierten Song „I Can’t Help Myself“ erzielte die Kelly Family ihren ersten Nr.1-Hit in Deutschland: Die Rede ist von Angelo Kelly. Zwei Jahre nach Bruder Michael Patrick kommt mit ihm im Sommer ein weiteres Mitglied der legendären Kelly Family zum Tuttlinger Festival Honberg-Sommer (5. bis 21. Juli).

Anders als sein Bruder Michael Patrick tritt Angelo seit 2017 wieder gemeinsam mit seinen Geschwistern in der Gruppe The Kelly Family auf. Die macht im Juli aber Pause, und Angelo geht mit seiner eigenen Familie auf „Irish Summer“-Tournee. Bei der Jubiläumsauflage des Sommer-Zelt-Events in der Festungsruine auf dem Honberg gehen Angelo Kelly & Family am Samstag, 6. Juli, um 20 Uhr auf die Bühne. Im Gepäck hat er sein Album „Irish Heart“.

Wer an Irland denkt, dem fallen mit Sicherheit zuerst grüne Landschaften, Dublin, Schafe, Guinness, das launenhafte Wetter und natürlich die typisch traditionelle irische Musik ein – jeder hat sein eigenes Bild von der grünen Insel. Angelo Kelly & Family bringen den „Irish Summer“ 2019 zurück nach Deutschland: Nach der erfolgreichen Open Air Tour 2018 und einer ausverkauften Weihnachtstour im vergangenen Jahr geht die erfolgreiche Tour 2019 auf den Festivalbühnen weiter.

Angelo, seine Frau Kira, die Kinder Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William werden das Publikum auf dem Tuttlinger Honberg auf eine ganz wunderbare Reise mitnehmen. Mit traditionellen, aber vor allem auch mit neuen Songs vom Erfolgsalbum „Irish Heart“, welches auf Platz 2 der offiziellen deutschen Album Charts eingestiegen ist und Künstler wie Shawn Mendes, Michelle, Biffy Clyro und viele weitere hinter sich ließ, werden sie dem Publikum „ihr“ Irland musikalisch präsentieren.

Bei der „Irish Summer Tour“ wird die Familie von original irischen Musikern begleitet, die im Laufe der Jahre Teil der Familie geworden sind; allesamt einzigartige Charaktere, die ihre Instrumente virtuos beherrschen und die Stimmung eines Irish Pubs auf die Festivalbühne zaubern. Es darf getanzt, gefeiert, gelacht und sogar vor Glück geweint werden.

Im März kommt Angelo, der seit einigen Jahren wieder in Irland lebt (seine Auswanderung hat der TV-Sender VOX im Reality Format „Goodbye Deutschland“ verarbeitet; Ausstrahlung im Februar und März), für eine 14-tägige Promotour nach Deutschland. Er ist unter anderem mehrmals in der KIKA-Sendereihe „Dein Song“ zu erleben, im MDR „Privatkonzert“ (9. März), in der VOX-Sendung „Prominent“ (10. März) und bei Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen in großen TV-Shows zu sehen. Auftritte unter anderem im „Kölner Treff“, bei „Lanz“, im SAT.1 Frühstücksfernsehen, bei RTL „Stern TV“, oder in der ARD Sendung „Brisant“ sind in Vorbereitung.