Angehörige sind alarmiert - Ausfälle im Telefonnetz kappen den Hausnotruf

Ein Leitungsschaden hat in der vergangenen Woche die Telefonleitungen im Brunnental lahmgelegt – für fast zwei Wochen. Keine Anrufe, kein Internet und: keine Hilferufe. Viele ältere Menschen sind auf den Hausnotruf angewiesen. Doch im Notfall hätte der nicht funktioniert.

Es ist ein simpler Knopf am Handgelenk, der zum Beispiel älteren Menschen mit Einschränkungen Sicherheit geben soll. Denn manchmal kann schon ein einfacher Sturz zu einem kritischen Notfall werden, wenn keine Hilfe kommt. Ein kurzer Druck auf den Knopf soll helfen: Er stellt eine Verbindung mit der Notfallzentrale beispielsweise vom DRK her. Die Mitarbeiter dort können dann entscheiden, ob beispielsweise ein Rettungsdienst alarmiert oder Angehörige oder Nachbarn informiert werden. Auch ein Hausschlüssel kann Hinterlegt werden. Das Problem: Der Hausnotruf mit dem Knopf am Handgelenk funktioniert über die normale Telefonleitung. Gibt es dort eine Störung, ist die Sicherheit durch den Hausnotruf dahin.

Zwei Wochen ohne Hausnotruf

Diese Erfahrung hat etwa Andrea Koßmann gemacht. Ihre Mutter ist über 90 Jahre alt und träg eine Uhr mit Notfallknopf. Der funktionierte aber nun fast zwei Wochen lang nicht. „Es ist katastrophal“, sagt sie. „Das ist eine Sicherheit für uns“. Sie mussten für die Zeit das alte Mobiltelefon ihrer Mutter reaktivieren. Doch das Handy gibt nicht die gleiche Sicherheit, wie der Notrufknopf – bei einem Sturz ist das Mobiltelefon vielleicht nicht greifbar oder zu schwierig zu bedienen.

"Man wird in einer Scheinsicherheit gehalten", sagt die Tochter des Verstorbenen. Sie hatte für ihren Vater eine sogenannte Tagestaste einrichten lassen. Das Problem: Diese wurde nie einprogrammiert.

Ein Anbieter eines Hausnotruf-Systems im Landkreis Tuttlingen ist das DRK. Mehr als 800 Menschen nutzen dieses Angebot. „Für viele Menschen ist der Hausnotruf ein mentaler Anker“, sagt Kirsten Ippen, Leiterin des Medizinisch-Sozialen-Dienstes des DRK im Kreis Tuttlingen. Denn das Angebot ermöglicht älteren Menschen unter Umständen weiterhin in den eigenen vier Wänden zu wohnen, auch wenn Angehörige nicht rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Dass der Knopf auch funktioniert, prüft das DRK. In regelmäßigen Abständen senden die Geräte ein Testsignal. „Wir bekommen mit, wenn ein Gerät nicht funktioniert“, sagt Ippen. Dass Netzstörungen auftreten, sei seit die Telekom von der analogen auf die IP-Technik umstellt, häufiger geworden.

Die Störung im Brunnental hatte allerdings eine andere Ursache. Laut Telekom war Feuchtigkeit in eine Leitung eingedrungen. Deshalb sei die Straße aufgegraben und eine Leitung ersetzt worden. Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, trat allerdings erneut ein Problem auf. Die Lösung des Problems zog sich über zwei Wochen. „Wir sind schon beruhigt, dass es jetzt wieder funktioniert“, sagt Andrea Koßmann. Doch in Teilen des Brunnentals besteht das Problem auch am Dienstag weiterhin.

Es gibt keine Alternative

Dennoch: Zwei Wochen sind ein langer Zeitraum für hilfebedürftige Menschen und deren Angehörige, die sich auf den Hausnotruf verlassen. „Derzeit gibt es keine wirkliche Alternative zum Hausnotruf, sagt Ippen. Sie empfiehlt für Fälle, in denen das Netz so lange ausfällt, wie im Brunnental: Feste Kontakttermine mit Freunden, Angehörigen oder Nachbarn vereinbaren. Das hat auch Andrea Koßmann gemacht. „Wir sind öfter rüber gegangen und ich habe mit einer Nachbarin meiner Mutter ausgemacht, dass sie nachsieht, wenn ich meine Mutter nicht über das Handy erreiche“.

