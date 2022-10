Andy Borg holt die Schlagerstars nach Tuttlingen

„Die Große Starparade“ mach am Sonntag, 23. Oktober, um 17 Uhr Halt in der Stadthalle Tuttlingen. Mit dabei sind unter anderem Andy Borg, Bata Ilic, Anita und Alexandra Hofmann und Daniela Alfinito, heißt es in einer Vorschau des Veranstalters.

Neben Andy Borg, TV-Moderator und Entertainer, stehen an diesem Abend zahlreiche fernsehbekannte Künstler der Schlager- und Volksmusikszene auf der Bühne. Die Geschwister Anita und Alexandra Hofmann sowie die Grande Dame des deutschen Schlagers Mara Kayser werden sich ebenso präsentieren wie die aktuelle Chartstürmerin und Tochter der Amigos: Daniela Alfinito. Als weiteres Highlight konnte die Schlagerlegende Bata Illic gewonnen werden, heißt es in der Ankündigung weiter.

Andy Borg glänzt seit über 30 Jahren als einer der erfolgreichsten Sterne am Schlagerhimmel. Nachdem ihm Kurt Felix anlässlich der Talentshow „Die große Chance“ im Österreichischen Rundfunk für das Schlagergeschäft entdeckte, nahm seine Karriere ihren Lauf. Seinen großen Durchbruch zelebrierte Borg 1982 mit dem bis heute bei Schlagerfans allseits bekannten Song „Adios Amor“. Spätestens seit dem Grand Prix der Volksmusik im Jahr 1990 – bei dem er gemeinsam mit dem Kinderstar Alexandra den dritten Platz gleich hinter den Kastelruther Spatzen und dem Alpentrio Tirol einholte – ist auch das Gesicht hinter der energiegeladenen Schlagerstimme bekannt. Seither hat Borg viele Millionen Tonträger verkauft und mittlerweile schmücken unzählige Gold- und Platinauszeichnungen seine Wände.

Die „Geschwister Hofmann“ – so wurden Anita und Alexandra Hofmann bekannt – sind mit ihren wunderbaren Stimmen, ihrem Charme und ihrem Humor die bekanntesten Geschwister der Schlager- und Volksmusikszene. Gemeinsam spielen sie 15 verschiedene Instrumente, haben über 20 Alben herausgebracht, waren schon auf 59 Tourneen, hatten unzählige TV-Auftritte und haben tausende von Fans in ganz Europa. Dabei können die beiden nicht unterschiedlicher sein: Anita mit ihrer engelsgleichen Sopranstimme und Alexandra als fetzige Rockröhre, ergeben einen unvergleichlichen Sound mit einem extrem breiten musikalischen Spektrum, heißt es in der Ankündigung abschließend.