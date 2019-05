Andrija Ivanovic wird serbischer Vizemeister

Drei heimische Nachwuchsringer haben in Serbien ein erfolgreiches Wochenende erlebt. Der Tuttlinger Andrija Ivanovic wurde bei den Kadetten im griechisch-römischen Stil serbischer Vizemeister.

Filip Iljev vom VfK Radolfzell, Antonio Milazzo und Andrija Ivanovic von der ASV 1897 Tuttlingen weilten in Serbien und maßen sich dort bei den Landesmeisterschaften mit den besten Nachwuchsringern Serbiens. Durch die doppelte Staatsbürgerschaft hatten sie die Möglichkeit nicht nur bei der Deutschen Meisterschaft an den Start zu gehen.

Das Turnier fand in der Stadt Senta statt, einer Ringerhochburg, circa 100 Kilometer nördlich von der Hauptstadt Belgrad.

Im Trikot von Roter Stern Belgrad schlug sich das Trio tapfer. Filip Iljev schied unglücklich bereits in der ersten Runde aus, da nach internationalen Regeln gerungen wurde und sein Gegner nicht ins Finale einzog.

Antonio Milazzo gewann seinen Auftaktkampf und verlor im Achtelfinale.

Hochmotiviert ging Andrija Ivanovic in das Turnier. In der Qualifikationsrunde besiegte er seinen Gegner mit 8:0-Punkten. Bereits im Achtelfinale bekam er es mit einem Europameisterschafts-Teilnehmer zu tun. Diesen besiegte er zur Überraschung der Landestrainer mit 8:1-Punkten. Im Viertelfinale war er sehr konzentriert bezwang seinen Gegner nach einer 8:3-Führung sogar per Schultersieg. Im Halbfinale folgte erneut ein Sieg nach Punkterückstand.

Schließlich musste sich Ivanovic nur im Finale dem Vize-Europameister nach Punkten 0:4 geschlagen geben. Somit belegt der Tuttlinger unter 19 Teilnehmern in einer stark besetzten Gewichtklasse den guten zweiten Platz.

Das Turnier war für die jungen Sportler gedacht, um weiter Erfahrung zu sammeln, Ringkämpfe zu bestreiten mit anderen Ringstilen und Gegnern. Das Trio kann sich jetzt noch bei Qualifikationslehrgängen für die Europameisterschaft empfehlen.

Mit tollen Erlebnissen auch außerhalb der Matte, Besuch der Landeshauptstadt Belgrad, endete für alle drei Ringer ein unvergessliches Wochenende.