Andreé Hult wechselt nach Landshut

Der ehemalige Eishockey-Stürmer der Schwenninger Wild-Wings, Andreé Hult, wechselt vom EHC Freiburg zum EV Landshut. Beim Schwenninger Kooperationspartner im Breisgau gibt es etliche Abgänge.

Veränderungen beim EHC Freiburg in der DEL2: Andreé Hult, Evan Mosey, Enrico Salvarani, Peter Spornberger, Chad Bassen, Maxim Rausch und Marat Khaidarov spielen in Zukunft nicht mehr für den Klub, der den Einzug ins Finale knapp verpasst hatte und Robert Hoffmann als neuen Cheftrainer vorstellte.

Der 22-jährige Spornberger, der zu den Schwenninger Wild Wings in die Deutsche Eishockey-Liga wechseln wird, derzeitt aber für Italien die A-Weltmeisterschaft in Riga bestreitet, übernahm in den letzten beiden Jahren eine wichtige Rolle im ersten Verteidigerpaar. Der ebenfalls 22-jährige Torhüter Salvarani beeindruckte mit starken Leistungen in den Play-offs.

Hult, der von 2015 bis 2019 bei den Wild Wings dem Puck nachjagte, kam zu Beginn dieser Saison aus seinem Heimatkland Schweden in den Breisgau und wusste schnell zu überzeugen. Mit 68 Scorerpunkten (24 Tore, 44 Vorlagen) war er der torgefährlichste Spieler im Wölfe-Kader. Hult wird sich dem EV Landshut anschließen und unterschrieb bei den Niederbayern einen Zweijahresvertrag. Beim EV Landshut spielt er mit den Ex-Schwenningern Torwart Dimitri Pätzold und den Verteidigern Benedikt Brückner und Dominik Bohac zusammen.

„Ich habe Andreés Weg schon seit seiner Zeit in der schwedischen Liga und auch in Schwenningen und Freiburg verfolgt und weiß um seine Qualitäten. Wir bekommen mit ihm einen sehr erfahrenen Mittelstürmer, der die Scheibe sehr gut kontrolliert, ein gutes Auge für seine Mitspieler und immer eine gute Balance in seinem Spiel hat. Und dazu ist er natürlich ein starker Scorer, der uns sicher auch mit seinen Punkten weiterhelfen wird. Ich bin wirklich froh, dass Andreé jetzt bei uns spielt“, sagt EVL-Cheftrainer Leif Carlsson über die Verpflichtung seines Landsmanns.