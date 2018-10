Andrang bei Synergietreff

Zum 28. Synergietreff des Gewerbe- und Handelsvereins ProTUT hatte das Medizintechnikunternehmen Henke-Sass, Wolf eingeladen. Rund 140 ProTUT-Mitglieder kamen am Mittwochabend zur Firmenbesichtigung und zum Netzwerken in die Keltenstraße in Tuttlingen vorstellte.

Geschäftsführer Peter Decker (4. von links) führte die Gäste durch die verschiedenen Produktbereiche, den Maschinenpark, Forschung und Entwicklung, die in der Konzernzentrale mit 500 Mitarbeitern angesiedelt sind. „Wir sind eigentlich kein mittelständisches Unternehmen, sondern ein Global Player“, erklärte Decker mit Blick auf die Niederlassungen in Deutschland, Polen, China und Amerika. Die Firmengruppe Henke-Sass, Wolf beschäftige weltweit 1 450 Mitarbeiter und mache einen Umsatz von 160 Millionen Euro. Dass der Hauptsitz in Tuttlingen eher im Hintergrund stehe, liege an der Exportquote von über 80 Prozent.