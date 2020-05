Anbau für Johann-Peter-Hebel-Schule im Gespräch

Konkreter sind die Planungen hingegen bei der Erweiterung der Sprachheilschule Otfried-Preußler-Schule in Balgheim. Bereits beschlossene Sache ist, dass die dazugehörige Kindergartengruppe aus der Zeppelinstraße in Tuttlingen nach Balgheim umziehen wird (wir haben berichtet).

Nach Aussage des Landratsamts habe man zwei Jahre innerhalb Tuttlingens vergeblich nach einem neuen Domizil gesucht. Das Gebäude an der Zeppelinstraße, eine ehemalige Arztvilla in Nachbarschaft zum Klinikum, ist in einem maroden Zustand. Es herzurichten und auch den Ansprüchen eines modernen Kindergartens gerecht zu werden, würde rund 450000 Euro kosten, was unwirtschaftlich sei. In der Tuttlinger Kindergartengruppe werden derzeit zwölf Kinder betreut, in der Balgheimer Gruppe zehn. Die Grundschule, die sich ebenfalls am Stammsitz in Balgheim befinden, besuchen 60 Kinder.

Der Kreistag genehmigte am Donnerstag die Planungen für die Erweiterung der Balgheimer Einrichtung, die ein Architekturbüro übernehmen wird. Einen Förderantrag hatte das Landratsamt bereits im vergangenen Herbst gestellt.