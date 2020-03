An 63 Tischen wird fleißig getauscht

Großtauschtag im Ausweichquartier: Die Nendinger Donauhallen waren am Sonntag Treffpunkt von Briefmarken- und Münzsammlern aus der ganzen Region. Der Tuttlinger Verein zeigte auch eine sehenswerte Werbeschau.

Der Umbau des IKG zwang die Vorstände des 54 Mitglieder zählenden Vereins, eine Alternative zu suchen. Das lichte Foyer der Donauhallen bot sich für die Ausstellung an, der Saal selbst reichte für die 63 Tauschtische gerade aus. Am Sonntag hatten die Numismatiker fast eine größere Auswahl als die Philatelisten. Die Händler hatten wahre Preziosen mitgebracht: Münzen aus Altdeutschland und aus dem Kaiserreich, aber auch blitzblanke Euro-Gedenkmünzen. „Selbst D-Mark-Münzen werden immer noch gesucht“, berichtete eine Anbieterin aus Trossingen.

Doch nicht nur Hartgeld, auch Scheine steckten in durchsichtigen Schutzhüllen. Mit den höchsten – nominalen - Wert dürfte eine am 26. Oktober 1923 in Berlin ausgegebene Banknote haben: 500 Milliarden Mark. Die zwölf Reichsbankdirektoren hatten mit ihrer Unterschrift für den Wert des Papierstücks gebürgt. Und auch einen Hinweis eindrucken lassen, dass etwaige Fälscher „mit Zuchthaus nicht unter zwei Jahren“ bestraft würden.

Zum Schutz der Briefmarkensammler vor Fälschungen hatte der Landesverband Südwest einen Infotisch mit zwei ehrenamtlichen Fachleuten besetzt. Sogar die deutsche Freimarke zu 155 Cent mit dem Motiv des unschuldigen Buschwindröschens soll im großen Stil gefälscht auf den Markt gekommen sein; hieß es. Vermutlich in Estland.

Alben, Ganzsachen, Marken, Sonderstempel, Postkarten und Kataloge umfasste das Angebot für Philatelisten. Darunter auch ein Beleg, der zeigt, dass zur Hochinflationszeit das Briefporto bei 75 000 Mark lag.

Auch Antiquitäten wurden angeboten: so ein mechanischer Zigarettenspender in Form eines Zeppelins und ein bemannter Spielzeug-Jeep aus Blech.

Der Tuttlinger Verein ist emsig auf der Suche nach jungen Sammlern. Bis zum 16. Lebensjahr ist die Mitgliedschaft kostenlos; ein Starterset und Wissensvermittlung gehören ebenfalls zu den Vorteilen.

Schon viele Jahre Sammlererfahrung haben Klaus Henze, Bernd Wessig, Peter Kleinfelder und Michael Schmidtke, die ganz unterschiedlich konzipierte Exponate zu der 41 Rahmen umfassenden Ausstellung beigetragen haben. Die zwölf Themen reichten von Beethoven und Rubens über Käuze und Europamarken bis zu Tuttlinger Stempeln im Lauf der Zeit und Donau-Postkarten.

Auch für das leibliche Wohl der Aussteller und Besucher war bestens gesorgt.