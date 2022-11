Ampel aus und 600 Euro Blechschaden

Insgesamt rund 6000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall engstanden, der am Montagmorgen auf der Kreuzung Schützenstraße/Kronenstraße passiert ist. Eine 23 Jahre junge Golf-Fahrerin bog, von der Kronenstraße kommend, nach rechts auf die Schützenstraße ab. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes CLK eines 41-Jährigen, heißt es im Bericht der Polizei. Beide Fahrer blieben unverletzt. Sowohl am Mercedes als auch am VW entstand Blechschaden in Höhe von je rund .000 Euro. Um den nicht mehr fahrbereiten Mercedes kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die an der Kreuzung befindliche Ampel war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb, teilt die Polizei mit.