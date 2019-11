Situation des Pfarrhauses

Bezüglich des neu erworbenen Pfarrhauses gab Ortsvorsteher Wanderer bekannt, dass dies durch das Abklemmen der Wasserleitung winterfest gemacht werde. Außerdem sei wegen der Holzwürmer ein Gutachter beauftragt worden, der zu dem Schluss kam, dass dringend etwas unternommen werden müsse. Im Frühjahr werde das Bauwerk dann eingehend begutachtet, dann „müssen wir uns ernsthafte Gedanken machen, wie es weitergehen soll“, so Wanderer.

Sanierung der Straße am Winterberg

Der Zeitplan sei aufgeholt, die Feindecke könne in diesem Jahr jedoch nicht mehr aufgebracht werden, gab Wanderer bekannt. Mit den Pflasterarbeiten werde jetzt noch begonnen, wenn es keinen Frost gibt. „Vor dem Rathaus sollen diese etappenweise ausgeführt werden“, erklärte der Ortsvorsteher, so dass eine ständige Ausfahrt der Feuerwehr möglich sei. Außerdem würden bei jeder Einfahrt, auch an den Privathäusern Keile angebracht, um so ein Aufsitzen bei der Ein- und Ausfahrt zu vermeiden. „Wenn der Feinbelag dann endgültig aufgebracht ist, kommen die Keile wieder weg“, sagte Wanderer.

Verkehrsplanung

Die Haushaltsbefragung zur Verkehrsplanung der Stadt Tuttlingen wird im Ortsteil Eßlingen erst jetzt ausgeführt. „Es gab eine Reihe von Gebieten, wo die Fragebögen nicht ausgetragen worden sind“, sagte Wanderer. Sie sollen demnächst in den Briefkästen landen. Wanderer bat darum, dass sich möglichst alle Eßlinger beteiligen. „Dadurch erhalten wir echte Zahlen bezüglich der Verkehrsführung und der Frequenz.“ Die Stadtteile seien bislang nämlich noch nie berücksichtigt worden.