Am Sonntag „Endspiel“ für die SG Irndorf/Bärenthal

Am Samstag beziehungsweise Sonntag werden auf den heimischen Fußballplätzen die letzten Rundenspiele der Saison 2017/18 ausgetragen. Noch sind nicht alle Entscheidungen gefallen. Mehrere Mannschaften müssen noch um den Klassenerhalt bangen. Nachstehend ein kurzer Überblick, auf welchen Plätzen noch wichtige Spiele anstehen.

Württemberg

Bezirksliga Schwarzwald: Hier wird noch der Relegationsteilnehmer zur Kreisliga A gesucht. Die Entscheidung fällt in den beiden Partien BSV Schwenningen gegen SV Zimmern II und Kickers Lauterbach – SG Böhringen/Dietingen. Die SG (34 Punkte) liegt auf dem Relegationsplatz. Sie hat zwar die bessere Tordifferenz gegenüber dem SV Zimmern (36), aber zwei Punkte weniger auf dem Konto. Die SG Böhringen/Dietingen kann sich nur mit einem eigenen Sieg retten und muss zugleich darauf hoffen, dass die SVZ-Reserve nicht gewinnt. Der lange Zeit gefährdete ehemalige Zweitligist BSV Schwenningen hat am vergangenen Sonntag durch einen 7:3-Sieg in Schramberg den Klassenerhalt endgültig geschafft.

Kreisliga A 2: Hier kämpfen der FC Frittlingen (59) und die FSV Schwenningen (58) um die Vizemeisterschaft, die zu den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga berechtigen. Der FCF kann mit einem Sieg beim Schlusslicht SpVgg Aldingen alles klar machen. Die FSV Schwenningen empfängt den Nachbarn SV Tuningen und muss auf jeden Fall einen Zähler mehr holen, als der FC Frittlingen. Nur dann rücken die FSV-Kicker auf Rang zwei vor.

Am Tabellenende ermitteln der SV Seitingen-Oberflacht (28) und die SG Dürbheim (27) den dritten direkten Absteiger und den Relegationsteilnehmer mit dem Drittplatzierten der Kreisliga B 2 (FC Reichenbach). Die SG liegt auf dem Abstiegsplatz und muss ihr Heimspiel in Mahlstetten gegen den TV Wehingen gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass der SV Seitingen-Oberflacht beim SV Kolbingen nicht über ein Unentschieden hinauskommt. Nur dann können die beiden Teams noch die Plätze tauschen.

Kreisliga B 2: Hier wird im Abstiegskampf nur noch der Relegationsteilnehmer mit dem Vertreter der Kreisliga C gesucht. Dafür kommen nur noch die FSV Schwenningen II (26) und die SG Irndorf/Bärenthal (28) in Frage. Beide treffen direkt im Schwenninger Moos aufeinander. Der SG Irndorf/Bärenthal reicht ein Unentschieden zum sicheren Klassenerhalt.

Südbaden

Bezirksliga Schwarzwald: Der FC Hochemmingen (61) und der FC Gutmadingen (59) streiten um den zweiten Platz. Theoretisch kann auch der FC Pfaffenweiler (58) noch Vizemeister werden, müsste dann aber den FC Hochemmingen im direkten Vergleich mit mindestens sechs Toren Unterschied besiegen und gleichzeitig darauf hoffen, dass der FC Gutmadingen nicht beim Meister in Geisingen gewinnt. Gutmadingen ist bei einem eigenen Sieg auf eine Hochemminger Niederlage in Pfaffenweiler angewiesen.

Am Tabellenende kann sich der SV Immendingen (30) bei der SG Riedöschingen/Hondingen eine Niederlage mit zwei Toren Unterschied leisten, um nicht auf den viertletzten Platz zurückzufallen. Dieser Rang ist ein Abstiegsplatz, falls der Vizemeister nicht in die Landesliga aufsteigt. Vermutlich fällt in der Partie SG Riedböhringen/Fützen (28) gegen FC Dauchingen (30) die Entscheidung, wer Viertletzter wird. Dauchingen reicht ein Punkt zum sicheren Klassenerhalt.

Kreisliga A 2: Der FV Möhringen (27) muss am Samstag sein Heimspiel gewinnen, um ganz sicher dem direkten Abstieg und vermutlich der Relegation zu entgehen (Wenn der FC Bad Dürrheim II (28) nicht beim Tabellendritten SV Hinterzarten gewinnt). Die Möhringer empfangen den direkten Konkurrenten FC Neustadt II (25). Bei einer Niederlage steigen die Möhringer definitiv ab.