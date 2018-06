Am Freitag SV Zimmern gegen VfB Bösingen

In der Fußball-Landesliga Württemberg kommt es am Freitag zum Lokalderby SV Zimmern gegen VfB Bösingen. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

Vor etwas mehr als drei Wochen standen sich beide Lokalrivalen in der dritten Runde des WFV-Pokals gegenüber. Damals gewann der SV Zimmern klar mit 5:1. Während der SVZ danach auch in der Meisterschaft erfolgreich war und dreimal in Folge gewann, gab es für den furios in die Saison gestarteten VfB Bösingen zuletzt drei Niederlagen in Folge.

„Die Vorzeichen können unterschiedlicher nicht sein“, weiß dann auch Zimmerns Spartenleiter Erwin Beck und spielt auf die letzten Wochen an. Er warnt aber auch: „Torsten und Marius Müller sind für die Landesliga außergewöhnlich gute Offensivkräfte. Nur, wenn wir dieses Duo in den Griff bekommen, können wir gegen Bösingen bestehen.“