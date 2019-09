Am Dienstagabend vier Pokalspiele

Ein Teil der heimischen Fußballer muss in dieser Woche nochmals ran. Grund dafür ist die dritte Runde im Bezirkspokal. Vier Begegnungen der insgesamt 16 Pokalbegegnungen werden am Dienstag um 19 Uhr angepfiffen. Der Großteil der Paarungen erfolgt dann am Mittwoch und am Feiertag, 3. Oktober.

SV Horgen – TV Wehingen (Di., 19 Uhr). Die Wehinger sind um ihre Aufgabe in Horgen nicht zu beneiden. Horgen ist Fünfter und geht gegen den Elften der A 2 als Favorit auf den Platz. Am Sonntag gab es für die Gastgeber einen 6:0-Sieg.

SG Aichhalden/Rötenberg – SV Gosheim. Die gastgebende Spielgemeinschaft hat am Sonntag mit einem Sieg in Dunningen aufwarten können. Mit dem SV Gosheim kommt der Bezirksliga-Dritte, der seine Siegesserie in der Bezirksliga fortsetzen konnte. Von den Gästen wird ein Sieg erwartet.

SG Bösingen III/Beffendorf II – SV Seitingen-Oberflacht. Der SV Seitingen-Oberflacht muss beim Schlusslicht der A 1 antreten. Die Seitinger haben bisher auch noch keine Bäume ausgerissen. Zuletzt gab es für beide Teams Niederlagen. Die Gastgeber verloren in Horgen 0:6, der SVSO daheim gegen den BSV Schwenningen 1:2.

FC Hardt II – SG Deißlingen/Lauffen. Bezirksligist SG Deißlingen/Lauffen hat beim B-1-Vertreter FC Hardt II keine allzu schwere Aufgabe vor sich. Zuletzt gab es daheim für den FC Hardt II eine Punkteteilung, ebenso für die SG Deißlingen/Lauffen (2:2 gegen Lauterbach).